Zagorelo gospodarsko poslopje; nesreča na uvozu na avtocesto

25.2.2018 | 08:00

Z Regijskega centra za obveščanje Brežice so sporočili, da je včeraj ob 20.15 na Brezju pri Dovškem, občina Krško, zagorelo gospodarsko poslopje. Gasilci PGE Krško, PGD Senovo, Brestanica in Veliki Kamen so zavarovali kraj dogodka, preprečili širjenje požara in ga pogasili, premetali večjo količino lesa ter preprečili ponovni izbruh požara. V požaru je popolnoma uničeno ostrešje, del gospodarskega poslopja, traktor in razno kmetijsko orodje. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Senovo, Brestanica in Veliki Kamen.

Nesreča na uvozu na avtocesto

Včeraj ob 20.51 se je zgodila prometna nesreča v Dobruški vasi, občina Škocjan, v kateri sta se na uvozu na avtocesto zaletela voznika dveh osebnih vozil . Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem in očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno težje in eno lažje poškodovano osebo ter ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, so sporočili z Regijskega centra za obveščanje Novo mesto.

Danes brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v nedeljo od 7:00 do 9:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v nedeljo od 12:00 do 16:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP C. XV BRIGADE, lokali Špar.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R. N.