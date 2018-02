Ribničani šele v zaključku strli odpor Trebanjcev

25.2.2018 | 10:00

Novomeščani so doma premagali Dobovo.

Ribnica - Rokometaši Ribnice so včeraj pred domačimi gledalci zabeležili štirinajsto zmago v sezoni. S 32:29 so bili boljši od Trebanjcev, ki ostajajo pri sedmih zmagah. Novih dveh točk so se veselili tudi Novomeščani, ki so doma s 30:21 premagali Dobovo.

Tekma v Ribnici je bila večji del srečanja precej izenačena. Sedem minut pred koncem so imeli domači rokometaši le gol prednosti, nato pa so po golih Jureta Kljuna in Blaža Nosana povišali na 28:25 in tako dokončno strli odpor borbenih Trebanjcev. Pri Ribnici sta bila najbolj učinkovita Risto Vujačić in Blaž Nosan, ki sta dosegla po šest golov, v gostujoči pa je Tobias Cvetko dosegel sedem, Marko Kotar pa šest zadetkov.

V Novem mestu so rokometaši Dobove tekmo odprli z 2:0, potem pa so vajeti v svoje roke vzeli krkaši in si že na polčasu priigrali osem golov prednosti (14:6). V drugi polovici tekme niso popustili, vseskozi so bili korak pred gosti, so sporočili z novomeškega rokometnega kluba. Pri Krki sta bila najbolj učinkovita Leon Rašo s šestimi in Jernej Papež s štirimi goli, s petnajstimi obrambami pa se je izkazal tudi vratar Aleksandar Tomić, ki je po tekmi dejal: »Za nas je bila današnja tekma zelo pomembna za želeno igranje v ligi za prvaka. Zdaj potrebujemo še točko in upam, da bomo v sredo premagali še Koper. Danes sem bil res odličen, ampak tega rezultata ne bi bilo, če zadaj nebi bilo fantov, ki so odigrali odlično obrambo. Pa tudi publika je doprinesla svoje in upam, da bo tako tudi v Kopru.«

* Izidi, 17. krog:

Herz Šmartno - Koper 2013 33:32 (15:17)

Maribor - Jeruzalem Ormož 28:21 (11:9)

Krka - Dobova 30:21 (14:6)

Riko Ribnica - Trimo Trebnje 32:29 (14:14)

Urbanscape Loka - LL Grosist Slovan 30:25 (13:16)

- lestvica:

1. Riko Ribnica 17 14 1 2 488:436 29

2. Urbanscape Loka 17 11 1 5 485:430 23

3. Koper 2013 16 9 3 4 432:406 21

4. Krka 17 9 1 7 507:479 19

5. Maribor Branik 17 8 1 8 449:443 17

6. Jeruzalem Ormož 17 8 1 8 454:472 17

7. Trimo Trebnje 17 7 2 8 447:438 16

8. Dobova 16 4 2 10 400:431 10

9. LL Grosist Slovan 17 3 2 12 435:482 8

10. Herz Šmartno 17 3 2 12 464:534 8

R. N., fotografije: MRK Krka

