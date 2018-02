Na šentjernejskem hipodromu tek na smučeh

25.2.2018 | 13:30

V teku na smučeh se lahko preizkusite na urejeni progi na hipodromu v Šentjerneju. (Foto: A. Petrič)

Šentjernej - Obožujete tek? Pa ne le čisto navadnega, ampak tudi tek na smučeh. To je ena najlepših in okolju najprijaznejših oblik rekreacije. Tek na smučeh je bil že od nekdaj znana kot ena najbolj zdravih oblik rekreacije. Primeren je za ljudi vseh starosti ne glede na stanje kondicije.

Hipodrom v Šentjerneju ni zanimiv in obiskan le čez leto, ko tam lahko uživajo ljubitelji konjskih dirk, ampak tudi v zimskem času.

Klub za konjski šport Šentjernej je včeraj skupaj z Občino Šentjernej uredil na hipodromu Šentjernej progo za tek na smučeh. Tako lahko v zimskih radostih uživajo in si krepijo zdravje tako odrasli kot otroci - in to prav zdaj, ko se začenjajo zimske počitnice. Kot pravijo organizatorji, bo proga na voljo, dokler bodo to dopuščale vremenske razmere. Domiselno in pohvalno.

Torej - veselo na smuči in v Šentjernej!

L. M.