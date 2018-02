Mladi gasilci pokazali ogromno znanja

25.2.2018 | 11:00

Dvor - Gasilska zveza Novo mesto je včeraj skupaj s Prostovoljnim gasilskim društvom Dvor pripravila tradicionalni gasilski kviz novomeške gasilske zveze, ki je potekal na dveh lokacijah, in sicer v podružnični šoli Dvor in tamkajšnjem gasilskem domu. Sodelovalo je 44 ekip, ki so se pomerile v treh starostnih kategorijah, v teoretičnem in v praktičnem znanju.

Pri pionirjih so prva tri mesta osvojile ekipe Križi1, Grmovlje 1 in Mali Podljuben 1. V kategoriji mladink in mladincev je zmagala ekipa Grmovlje 4, pred drugo ekipo Prečne in ekipo Reber2. Med pripravnicami pa sta pokal osvojili obe ekipi Grmovelj. Najboljše tri ekipe se bodo meseca marca pomerile tudi na regijskem kvizu.

Gasilci pod vodstvom predsednika PGD Dvor Aleša Reparja, ki je bil tudi vodja tekmovanja, so poskrbeli za najmanjšo podrobnost. Tekmovalci so se poleg znanja o prvi pomoči, požarni preventivi in iskanju besed izkazali tudi v vezanju vozlov in gasilskih spretnostih. Po besedah predsednika tekmovalnega odbora Silva Vene so 15. kviz gasilske mladine s pomočjo sodnikov in domačinov izpeljali odlično, k temu pa so pripomogli s svojim znanjem in mladostjo potrdili tudi mladi gasilci in gasilke.

S prikazanim sta bila zelo zadovoljna tudi župan žužemberške občine Franc Škufca in predsednik dvorskih gasilcev Tomaž Obštetar. Najštevilčnejša zasedba mladih gasilk in gasilcev je prišla iz PGD Grmovlje. »V naši vasi so vsi otroci včlanjeni v gasilsko društvo, tudi na vaje zelo radi prihajajo, saj jih motiviram kolikor se da,« je povedala mentorica Melita Blatnik in dodala, da je najboljša motivacija prav kolajna okoli vratu. Sicer so se grmoveljski najmlajši, ki so mimogrede lani osvojili 25 pokalov, na kviz pripravljali okoli tri tedne.

Besedilo in fotografije: S. Mirtič

novejši najprej Komentarji (2) 6h nazaj Oceni Jože Bravo gasilke iz Grmovelj!! 49m nazaj Oceni nada kirar Čestitam vsem mladim gasilcem, še posebej pa gasilcem iz Grmovelj. BRAVO! Preglej samo prijavljene komentatorje