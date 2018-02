Mojster orglic je postal Matic Tičar

25.2.2018 | 12:00

Matic je bil naziva Mojster orglic zelo vesel.

Stane Peček

Lojze Peterle

Mokronog - Zadnja februarska sobota je v Mirnski dolini rezervirana za vznemirljiv spev orglic. Sinoči so v Mokronogu pripravili gala koncert festivala Ah te orglice, na katerem so se predstavili številni orgličarji iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Občinstvo je na koncu izbralo najboljšega in po mnenju številnih v dvorani Upravno kulturnega središča v Mokronogu je Mojster orglic postal Matic Tičar.

»Zelo sem vesel tega priznanja, kajti nisem ga pričakoval. To mi daje še dodaten zagon,« je takoj po razglasitvi za Dolenjski list dejal Matic, ki boleha za Dawnovim sindromom. A pri igranju na orglice se to ni opazilo. Njegov nastop je bil izjemen in kot je dejal, je vanj vložil ogromno energije. Požel je stoječe ovacije občinstva.

Orgličarji so se že popoldan predstavili na treh lokacijah, in sicer v Trebnjem, na Rakovniku in v Krmelju. Idejni oče in vodja festivala Stane Peček je na to navezal zgodbo. Leta 1908 je Mirnska dolina dobila železnico, ki je povezala kraje med Trebnjem in Krmeljem. Medtem ko je vlak takrat potnike pričakal na osmih vmesnih postajah, so orglice ljubitelje glasbe razveseljevale na štirih prizoriščih. »A ni to lepo? Zakaj se ne bi povezali z glasbo? Ravno povezovanja nam manjka danes,« je dejal Peček, ki se še dobro spominja začetkov festivala. »Prvi festival je bil kot nekakšno testiranje, koliko ljudi sploh še pozna orglice. Prijavilo se jih je okoli dvajset. Imel je imenitno popotnico, saj je bil med nastopajočimi tudi Lojze Peterle, ki je bil prvi predsednik prve slovenske vlade samostojne države. Dva festivala sta bila v Trebnjem, potem pa sem se upokojil in bilo je kar deset let zatišja. V domačem kraju sem kasneje festival znova pognal in kar gre nam,« pravi Peček, ki si želi, da bi v prihodnjih letih orglice prestopile prag glasbenih šol. »Trudimo se. V tem letu bo izdan tudi učbenik in potem lahko tudi po uradni poti startamo do glasbene šole,« še dodaja Peček.

Tudi letos je našel čas za nastop evropski poslanec Lojze Peterle, ki je sicer precej reden gost festivala Ah, te orglice. Zaigral je pesem, ki jo je naslovil Hlapon. Kot je dejal, gre za imitacijo vlaka, s katerim se je včasih vozil.

Nastopajoči so se predstavili z različnimi pesmimi. Slišati je bilo melodije od ljudskih in narodnozabavnih viž do bluesa in klasike. Kot gostje festivala, ki ga pripravljata trebanjska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti skupaj z Zvezo kulturnih društev Trebnje, pa so nastopili koncertni ansambel ustnih harmonik Sorarmonica.

Besedilo in fotografije: R. N.

Komentarji (1)

22m nazaj Oceni OBČAN Lepo, da eden najstarejših slovenskih instrumentov ne gre v pozabo. Bolje orglice, kakor pa gusle.