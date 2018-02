Medgeneracijski center pod vprašajem

25.2.2018 | 15:00

V Šentrupertu načrtujejo gradnjo inovativnega medgeneracijskega centra, ki bi ga umestili na območje sedanjega gasilskega doma in Jakijeve domačije.

Kaj se bo zgodilo z gasilskim domom?

Šentrupert - Zgodba o medgeneracijskem centru v Šentrupertu ima že dolgo brado. Občina je pred petimi leti določila, da bi ga umestili na skupno šest tisoč kvadratnih metrov veliko območje šentrupertskega gasilskega doma in Jakijeve domačije. Našli so tudi investitorja, ki je pripravljen zgraditi kompleks, a se je zapletlo. Jakijevo domačijo želi kupiti tudi Kmetijska zadruga Trebnje, ki bi vanjo preselila trgovino.

Župan Rupert Gole pravi, da je za njihovo namero izvedel šele pred kratkim. »Problem je v tem, da je nastala nepotrebna zmeda, kajti v prostorskem aktu jasno piše, da po trenutno veljavnem občinskem prostorskem načrtu zadruga tam ne more imeti trgovine, saj zemljišče ni predvideno za tovrstno dejavnost,« pojasnjuje župan in dodaja, da je sicer možna sprememba prostorskega akta, ki pa jo mora potrditi občinski svet.

Če bo Kmetijska zadruga Trebnje kupila Jakijevo domačijo, bo gradnja medgeneracijskega centra padla v vodo, poudarja župan, saj se bo investitor po vsej verjetnosti umaknil in poiskal drugo primernejšo lokacijo. Gole je na zadnji seji občinskega sveta razkril, da gre za Bojana Papiča, nekdanjega dolgoletnega direktorja Lesnine, s katerim so v stik prišli, ko so iskali ugodnejše financiranje za potrebe občine. Povabili so ga v Šentrupert in mu predstavili projekt. Pogovarjali so se tudi z Domom starejših občanov Trebnje, ki ima koncesijo na tem območju, da bi prostore centra najel za dvajset let. Kot pravi župan, je investitor podpisal pismo o nameri za odkup nepremičnin, a ko se je obrnil na nepremičninskega agenta, je izvedel, da že imajo drugega kupca. »Poklical me je, če kaj vem o tem. Bil sem šokiran, a ko sem se pozanimal, sem ugotovil, da gre za trebanjsko kmetijsko zadrugo,« pravi Gole. Potezo zadruge opisuje kot manever, s katerim skušajo spodkopati projekt. »Pogodba za nakup zemljišča je bila z lastnikom domačije za našim hrbtom že usklajena in pripravljena za podpis, a ko so izvedeli, da tam ne morejo odpreti trgovine, so se umaknili,« še dodaja šentrupertski župan, ki se sicer zaveda, da se lastnik sam odloča, komu bo prodal zemljišče. »Občina s tem nima nič. To je zasebna lastnina. Interes občine je, da to odkupi nekdo, ki bo investiral v medgeneracijski center,« poudarja.

Direktor Kmetijske zadruge Trebnje Ludvik Jerman je za Dolenjski list potrdil, da so zainteresirani za nakup Jakijeve domačije, vendar pod pogojem, če se bo spremenil občinski podrobni prostorski načrt. »Na mizi smo imeli pogodbo, vendar se ni nič zgodilo, saj smo izvedeli, da ni možno graditi. Do konca meseca se bomo odločili, če bomo domačijo kupili,« pravi Jerman in poudarja, da se o medgeneracijskem centru govori že dolgo časa, a se nič ne premakne. Po njegovem mnenju tam nikoli ne bo stal, zato bi radi tja preselili trgovino. Občina jim je sicer predlagala, da bi se premaknili v nekdanje prostore podjetja Povše Metal na obrobju Šentruperta, a po besedah direktorja zadruge je cena zanje previsoka.

Kako na medgeneracijski center gledajo v trebanjskem domu starejših občanov in kaj se bo zgodilo z gasilskim domov Šentrupertu, pa si lahko preberete v tekoči številki Dolenjskega lista.

R. N.