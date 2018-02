Zagorele saje v dimniku

25.2.2018 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ob 12.35 so v naselju Veliki Gaber, občina Trebnje, zagorele saje v dimniku. Gasilci PGD Veliki Gaber so nadzorovali izgorevanje saj in pregledali objekt s termo kamero ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Trebnje, Log, Sela pri Šumberku in Zagorica, vendar njihova intervencija ni bila potrebna, so sporočili z novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek:

- od 7.30 do 8.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK;

- od 8.30 do 9.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek do 10.00 zaradi del na distribucijskem

omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ . V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R. N.