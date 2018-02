Rajović zmagal na Veliki nagradi Slovenske Istre

25.2.2018 | 19:00

Dušan Rajović je zmagovalec Slovenske Istre. (Foto: Vid Ponikvar / Sportida, spletna stran kolesarskega kluba Adria Mobil)

Novo mesto - Kolesarski klub Adria Mobil je na najboljši možen način odprl domačo sezono. Na Veliki nagradi Slovenske Istre je zmagal Srb v novomeškem dresu Dušan Rajović, drugo in tretje mesto sta zasedla Avstrijec Daniel Auer (WSA-Pushbikers) in Britanec Matthew Gibson (JLT Condor), ostali kolesarji Adrie Mobila pa so bili v cilju v dveh večjih skupinah za zmagovalcem, so sporočili iz novomeškega kluba.

»Ekipa iz Novega mesta je bila ves čas dirke na Slovenski obali v dominantnem položaju. Vsi kolesarji si zaslužijo pohvale za požrtvovalnost in borbenost, saj so bile vremenske razmere na današnji Veliki nagradi Slovenske Istre resnično polarne. Termometer je v času dirke pokazal tudi minus dve stopinji, svoje pa je dodala tudi močna burja. Organizatorji so zaradi tega dirko skrajšali na 15 zaključnih krogov, kolesarji so tako prevozili 106 namesto načrtovanih 157 kilometrov,« so zapisali v sporočilo za javnost.

Skrajšana dirka pa ni bila nič manj atraktivna, kot bi bila sicer. Najprej je bil v daljšem pobegu Grega Gazvoda, nato pa še Gašper Katrašnik. Ostale ekipe so morale loviti in pri tem so izgubljale tudi moč za zaključek. Radoslav Rogina in Jure Golčer, najbolj izkušena člana ekipe Adria Mobil na dirki, sta v zaključku dirke prevzela pobudo in Dušana Rajovića pripeljala do odličnega mesta za zaključni šprint. Dušan se je izstrelil v pravem trenutku in na ciljni črti v Izoli slavil za celotno ekipo, so še sporočili iz Adrie Mobila.

Dušan Rajović: »Zelo sem vesel zmage na prvi slovenski dirki. To je zame in za celotno ekipo zelo dobra motivacija za nadaljevanje sezone. Zahvaliti se želim celotni ekipi, fantje so res opravili odlično delo in mi pripravili odličen položaj za ciljni šprint.«

Športni direktor Srečko Glivar je bil prav tako kratek in jedrnat: »Dirka je bila zaradi vremenskih razmer zagotovo ena najtežjih. Vendar je šlo vse po načrtih, tudi za trenutek nismo bili v podrejenem položaju. Pohvale celotni ekipi in Dušanu za novo zmago.«

Ekipa Adria Mobil se bo v sredo odpravila nazaj v Istro, tokrat na dirko v okolici Umaga. Na dirki bo nastopilo šest najmlajših članov ekipe, za katere bo to odlična priložnost za učenje in dokazovanje.

R. N.