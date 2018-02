Zalokarjev trio znova na domačem odru

26.2.2018 | 08:10

Rok Zalokar trio

Novo mesto - Za trio Roka Zalokarja, ki ga poleg ljubljanskega pianista, ki je skupini dal ime, sodelujeta še novomeška jazzovska glasbenika bobnar Jože Cesar in basist Dejan Hudoklin, je novomeški mladinski klub LokalPatriot pravzaprav domači oder, na katerem so se fantje v soboto prav dobro počutili. Tokrat so se ne ravno množičnemu občinstvu predstavili predvsem s skladbami s svojega zadnjega oz. drugega albuma Vol. 2.

Rok Zalokar trio je zasedba, ki so jo Rok, Dejan in Jože sestavili pred dobrimi šestimi leti oziroma natančneje v šolskem letu 2010/11, ko so obiskovali ljubljanski konservatorij za glasbo, prvi nastop izven šolskih zidov pa so v okviru klubskega maratona Radia Študent leta 2012 imeli prav v LokalPatriotu. Prav pri Radiu Študent sta izšli tudi obe njihovi plošči, Vol. 1 in Vol. 2. Pa še ena stvar trio povezuje z Novim mestom. Leta 2014 je namreč na Jazzinty festivalu trio Roka Zalokarja najbolj prepričal strokovno komisijo v finalu tekmovanja Jazzon. Osvojil je nagrado Jazzon live za najboljšo izvedbo, Rok Zalokar pa je dobil tudi nagrado društva slovenskih skladateljev za najboljšo novo slovensko džezovsko skladbo. Za finalni koncert so takrat pripravil tri skladbe - priredbo skladbe Dizzyja Gillespiea Con Alma in Rokovi skladbi Bad Neighborhood in Homebound.

Rok Zalokar trio tako deluje že več kot sedem let, kar je na slovenski jazzovski sceni, kjer smo bolj kot stalnih zasedb vajeni priložnostnih sestavov, izjema, ki je verjetno tudi posledica dejstva, da tako Rok kot tudi Dejan študirata glasbo v Rotterdamu na Nizozemskem, leta skupnega muziciranja in njihova povezanost pa se pozna tudi pri njihovi glasbi.

I. Vidmar

