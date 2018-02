Gasilci in policisti do obolelega

Včeraj ob 18.44 uri so v Gradiški ulici v Straži gasilci PGD Vavta vas ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala obolela oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ob pomoči gasilcev osebo prenesli do reševalnega vozila in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pogorelo gospodarsko poslopje

Včeraj ob 0.28 je v naselju Rakitnica, občina Ribnica, zagorelo gospodarsko poslopje. Do požara je prišlo v kurilnici na sistemu za ogrevanje z žagovino. Zaradi tehnične napake je ogenj prešel na zalogovnik. Ogenj se je razširil na celotno ostrešje objekta velikosti 10 x 15 metrov. Do prihoda gasilcev je zgorelo že celotno ostrešje objekta. Pri gašenju in odstranjevanju posledic so sodelovali gasilci PGD Ribnica, Rakitnica, Lipovec in Dolenja vas. Poslopje je v celoti pogorelo, gasilci pa so rešili hišo v neposredni bližini. O dogodku je bila obveščena policija, dežurni elektro podjetja in dežurna komunalna služba, ki je posula cestišča v okolici zaradi zmrzovanja vode na cestišču.

Gorel zabojnik za smeti

Minulo noč ob 1.22 je na Lokvah, občina Črnomelj, gorel plastični zabojnik za smeti. Gasilci PGD Črnomelj so ga pogasili. Zabojnik je popolnoma uničen.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 8.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK;

- od 8.30 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Bušeča vas med 9.45 in 11.15 uro.

