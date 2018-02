V vazi je imel pištolo v obliki svinčnika

Sašo Petan

Krško, Brežice - Električar Sašo Petan, ki še ni prišel v večje navzkrižje z zakoni, saj doslej še ni bil obsojen, se je v zadnjem času očitno zapletel v velike težave. Zoper njega teče kazenski postopek na krškem okrožnem sodišču, poleg tega zahtevajo njegovo izročitev tudi Avstrijci, saj naj bi bil v sosednji državi vpleten v tri velike tatvine.

Pri nas je obtožen ponarejanja listin in prepovedanega prometa z orožjem. Okrožna državna tožilka Mateja Roguljič je med branjem obtožnice povedala, da so v začetku avgusta 2016 na njegovem domu v stekleni vazi našli pištolo v obliki svinčnika, vojaško avtomatsko puško tipa kalašnikov in več kot 100 nabojev. V kleti pa še dve ponarejeni tablici, ena je bila na motornem kolesu, druga pa na delovnem pultu.

»Ne priznam krivde po obtožbi. Nič ni bilo moje,« je bil na predobravnanem naroku jedrnat Petan, ki je trenutno brezposeln in si zaradi poškodbe pri delu ureja status invalida tretje kategorije.

NEZAKONITI DOKAZI?

Njegov odvetnik Dušan Medved je predlagal, naj sodnica Danijela Knez Molan izloči nezakonito pridobljene dokaze iz hišne preiskave. »Ni jasno, kako je sodišče lahko prišlo prav do tega Saša Petana, ker je v Sloveniji in Posavju več oseb s tem imenom, in kako so ravno njega osumili, da razpolaga z orožjem,« je med drugim rekel Medved in poudaril, da je pred vsako hišno preiskavo treba izkazati obstoj utemeljenih razlogov, da je določena oseba storila kaznivo dejanje in je verjetno, da bo mogoče pri preiskavi odkriti sledove kaznivega dejanja ali predmete, ki so pomembni za kazenski postopek.

Medved trdi, da naj bi se za hišno preiskavo pri Petanu odločili na podlagi izjave zelo sporne osebe, ki ima na grbi več kaznivih dejanj in prekrškov. »Zato ni mogoče govoriti o utemeljenih razlogih za sum, da je Sašo Petan storil očitani prekršek.«

Med pričami, ki jih je predlagal Medved, so tudi njegovi domači, ki naj bi potrdili, da Hondin motor, ki so ga našli pri njem, sploh ni bil njegov, ampak mu ga je v popravilo pripeljal znanec, poleg tega naj bi eno od spornih tablic njegov oče našel na cesti in jo obesil na ograjo, da bi se morda našel njen lastnik. Ker se nihče ni javil, jo je spravil v klet, nameraval pa jo je vreči v staro kramo.

