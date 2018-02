FOTO: Ogenj uničil zgornjo etažo in traktor

26.2.2018 | 10:20

Sobotni požar v naselju Brezje pri Dovškem. (Foto: PGE Krško)

Policisti Policijske postaje Krško so bili v soboto nekaj po 20. uri obveščeni o požaru gospodarskega objekta v Krškem, v katerem ni bil nihče poškodovan, ogenj pa je uničil zgornjo etažo objekta in kmetijski traktor. Policisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je zagorela lesena obloga ob dimniku krušne peči. Policisti okoliščine še preiskujejo, po oceni oškodovanca pa je v požaru nastalo za okoli 50.000 evrov škode.

Nekaj fotografij s požara objavljamo tudi v galeriji. Posneli so jih gasilci PGE Krško.

Vlomil vrata

Prejšnji teden je v Brežicah nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je prenosni računalnik, motorno žago in električno orodje. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

Izginili bakreni žlebovi

V okolici Otočca je neznanec s strehe stanovanjske hiše odtujil bakrene žlebove in lastnika oškodoval za 200 evrov.

Pijan in brez izpita

Policisti Policijske postaje Krško so med kontrolo prometa v noči na nedeljo v Krškem ustavili 41-letnega voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligrama alkohola. Volkswagen polo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zagorelo v zalogovniku

V noči na nedeljo (okoli pol enih zjutraj) je bila PU Ljubljana obveščena o požaru gospodarskega objekta v okolici Ribnice. Posredovali so gasilci, ki so uspeli požar lokalizirati in pogasiti. Policisti in kriminalisti so zjutraj opravili ogled, pri katerem so ugotovili, da požar ni posledica kaznivega dejanja. Zagorelo je v zalogovniku peči na biomaso v pritličju gospodarskega poslopja, nato pa se je požar razširil v 1. nadstropje, kjer so skladiščili večjo količino žagovine, in na ostrešje, ki je v celoti pogorelo, vključno s sončno elektrarno na strehi. V požaru stanovanjska hiša ni bila poškodovana. Kmetijsko mehanizacijo in živino so uspeli pravočasno rešiti, nastalo pa je za več deset tisoč evrov materialne škode. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.

J. A., foto: PGE Krško

