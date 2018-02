Čisto prava zima in čisto pravo smučišče

26.2.2018 | 11:50

Nadzornik in reševalec na smučišču Boštjan Božič (Foto: M. L.)

Brusniškega smučanja ne bi bilo brez strojnika-žičničarja Jožeta Železnika (desno). (Foto: M. L.)

Predsednik krajevne skupnosti Brusnice Anton Vovko (Foto: M. L.)

Brusnice - Smučišče v Brusnicah v teh dneh dela na polno. Ekipa, ki skrbi za njegovo nemoteno delovanje, je stalno na terenu, zapadlo je veliko snega, zato je tam res pravo zimskošportno vzdušje.

Smučišče z 250 metrov dolgo vlečnico in osvetlitvijo je odprto ob delavnikih od 16. do 20. ure, ob koncu tedna, med prazniki in šolskimi počitnicami od 9. do 20. ure.

»Primerno je za vse generacije, za otroke je več kot idealno. Imamo šolo smučanja za začetnike in nadaljevalno. Spremljamo dogajanje na smučišču in skrbimo za varnost smučarjev,« pravi Boštjan Božič, nadzornik in reševalec na smučišču.

»V tej dolinici je na kupu veliko tega za smučanje,« pravi strojnik-žičničar Jože Železnik, s čimer misli na progo za alpsko smučanje, večkilometrsko tekaško progo med Velikimi Brusnicami in Ratežem ter na prostor za sankanje in stezo za deskarje.

Krajevna skupnost Brusnice podpira delovanje smučišča. "Krajevna skupnost pokriva večji del stroškov," pravi predsednik Anton Vovko.

M. L.

