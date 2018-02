Zaradi zametov zaprte ceste na Gorjancih

26.2.2018 | 12:35

Zimska služba ima v teh dneh polne roke dela (Foto: arhiv DL)

Zaradi snežnih zametov, ki jih povzroča močan veter, prihaja do občasnih popolnih zapor lokalnih cest in javnih poti v višje ležečih predelih mestne občine Novo mesto, in sicer na območjih krajevnih skupnosti Stopiče, Podgrad, Gaberje, Brusnice, Dolž in Uršna sela, sporočajo iz CGP.

"Vse razpoložljive ekipe zimske službe so na delu in sproti rešujejo zadeve. Udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje navodil delavcev na terenu. Po napovedih meteorologov naj bi se veter umiri v naslednjih dneh," sporočajo iz CGP.

B. B.