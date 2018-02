Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom

26.2.2018 | 13:10

Novo mesto - V sredo, 7. februarja, smo vse dejavnosti na OŠ Šmihel posvetili kulturi. Dan smo začeli s pripravami na šolski kviz na temo "Slovenija, moja domovina", v katerem smo se na kulturni prireditvi pomerili učenci od 4. do 9. razreda. Učenci, ki so se najbolje odrezali na razrednem kvizu, so se uvrstili v finale.

Tretjo in četrto šolsko uro smo se udeležili različnih delavnic: likovne, gledališke, literarne, kulinarične, naravoslovne in delavnici z vsebino ljudskega izročila ter Cankarjevega in Štukljevega leta. Spoznavali smo slovensko kulturno dediščino, življenje Ivana Cankarja in Leona Štuklja, avtohtone slovenske živalske vrste in rastlinske sorte. Ustvarjali smo tudi promocijski video o Sloveniji, pekli istrske fritole ali po domače "miške" ter izdelovali razglednice s slovenskimi simboli.

Nato smo si ogledali proslavo, ki se je slovesno začela z državno in šolsko himno. Uživali smo ob številnih odličnih točkah, od plesa do petja. Osrednja točka je bil finale šolskega kviza. V štirih ekipah so bili predstavniki iz vseh oddelkov od 4. do 9. razreda, poimenovani pa so bili po slovenskih literarnih junakih in junakinjah: Peter Klepec, Kralj Matjaž, Lepa Vida in Martin Krpan. Pomerili so se v znanju iz treh različnih področij: iz poznavanja razrednih slovarčkov, ki smo jih v učilnicah pridno izpolnjevali skozi šolsko leto, geografskih značilnosti Slovenije ter življenja in dela Franceta Prešerna. Zmagala je ekipa Lepa Vida, prav vsi tekmovalci finalnega kviza pa so se lahko posladkali z okusnimi miškami.

Zoja Maksl, Mihaella Hrovatič Perović in Klara Krnc,

novinarski krožek OŠ Šmihel, Novo mesto,

foto: Helena Murgelj

