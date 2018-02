Zimske igrarije

26.2.2018 | 13:20

Novo mesto - V petek, 16. februarja, so učenci z učitelji podaljšanega bivanja OŠ Šmihel izkoristili lep, sončen dan.

Vse skupine so odšle na igrišče. Urico so izkoristili za sprostitev na snegu. Bilo je veliko veselja in zimskih radosti. Otroci so uživali v hoji in teku na snegu. Naredili so manjše kepe, se z njimi kepali in jih metali na vse strani. Izdelali so tudi snežaka. Poiskali so kamenčke in vejice ter ga opremili. Za pokrivalo je snežaku eden izmed otrok posodil kapo. Bilo je zabavno in čas je kar prehitro minil. Pred reševanjem domačih nalog je bilo za vse igranje, raziskovanje in uživanje na snegu sproščujoče in prijetno. Želimo si še takšnih uric.

Helena Murgelj,

OŠ Šmihel Novo mesto

Galerija