Dobrodelni koncert za Zalo na Senovem

26.2.2018 | 23:00

Senovo - V nedeljo je bil v Kulturni dvorani XIV. Divizije na Senovem dobrodelni koncert, čigar izkupiček od prodaje vstopnic je bil namenjen za pomoč 10-letni deklici Zali Kozole, ki doma potrebuje hišno dvigalo oz. dvižni stola za zavite stopnice.

Na koncertu, ki ga je skupaj z Zalino družino organiziralo Prostovoljno GD Stranje, so brezplačno nastopili : Ansambli Potep, Jasmin, Skomini, Pušeljc, Veseli Dolenci, Fantje izpod Lisce, Original Štajerci, Anja, Klara in Leon Drstvenšek, pevske skupine Rosa in Jarice in tudi sama Zala Kozole z pesmijo Za Slovenijo živim.

Po nastopu in zahvali nastopajočim ter vsem, ki so pomagali tako s hrano kot pijačo, da se je veselo druženje nadaljevalo še po koncertu, je pomočnica ravnatelja OŠ Senovo Sergeja Habinc na odru svečano predala še kovance, ki so jih v tukajšnji šoli in vrtcu zbirali v sklopu akcije "Kovanec za Zalo". Zbrali so 1079,67 evra.

Naslednje veliko in tudi prijetno presenečenje pa je Zali in njeni družini predal tudi Krško Uroš Brezovšek iz ZPM Krško. Kot je dejal, se je poleg polne dvorane, saj so nekateri sedeli še na dodatnih stolih, na Zalo spomnila tudi širša Slovenija, saj je bilo med oddajo Tednik na RTV Slovenija za Zalo zbranih 12.023 evrov.

Koncert na Senovem je povezoval David Dvoršak, ki je ob koncu povedal, da so z vstopnicami in donacijami zbrali 3.970 evrov.

Besedilo in fotografije: Anton Hruševar

