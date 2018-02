Marca dobrodelni koncert Pomagajmo družini Rajk

27.2.2018 | 12:15

Novo mesto - Humanitarna akcija Pomagajmo družini Rajk se preveša v peti mesec. V sklad za obnovo Rajkove hiše je tovarna Krka prispevala pet tisoč evrov, sklad, v katerem je sedaj skupaj skoraj 29 tisočakov, pa bodo dopolnili še z vstopninami z dobrodelnega koncerta, ki ga novomeško območno združenje Rdečega križa pripravlja skupaj z Gimnazijo Novo mesto.

Koncert Pomagajmo družini Rajk bo v soboto, 10. marca, ob 20.0 uri v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. Med nastopajočimi bodo Maja Bevc, Petra Božič in Branko Rožman, Copacabana, Ana Čop, Društvo mrtvih pesnikov, Klemen Klemen, Lamai, Plesni klub Novo mesto, Plesni studio Novo mesto, Bort Ross, Tokac, Trobilni kvintet Pihalnega orkestra Krka, učitelji kitare na Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto in dodatno še sestri Yebuah z očetom Robertom. Prireditev bo povezoval Klemen Bunderla.

Vstopnice, ki v predprodaji stanejo 15 evrov, v redni prodaji pa bodo dva evra več, lahko kupite na OZRK Novo mesto, v Kompasovem TIC-u in KC Janeza Trdine, kjer jih lahko tudi rezervirate. Izvedbo koncerta so poleg izvajalcev in voditelja omogočili pokrovitelji: Krka, Pagras, Zavod Novo mesto, TV Vaš kanal, Radio Krka, Občina Dolenjske Toplice, Rotary klub Dolenjske Toplice, Etna studio, Špes grafični studio, Gostišče Loka in Total Novo mesto.

Še vedno pa donacije zbirajo tudi preko TRR računa in SMS sporočil:

POMAGAJMO DRUŽINI RAJK

Sredstva za obnovo hiše zbirajo na

TRR: SI56 0297 0025 9477 202

sklic: 00-903056

pripis: POMAGAJMO DRUŽINI RAJK

naslov: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto

SMS sporočilo na 1919: RAJK (1 evro), RAJK5 (5 evrov)

M. M.