Zagorelo na deponiji lesa ob žagi

27.2.2018 | 07:00

Ilustrativna slika (Foto: I. V.)

Davi ob 4.04 uri je v Gabrju pri Stični v občini Ivančna Gorica zagorelo na deponiji lesa ob žagi. Goreli so zadnji odrezani ostanki hlodov-krajniki. Požar, ki se je že zelo razširil, so pogasili gasilci PGD Stična. Gasilci so premetali okoli 100 kubičnih metrov lesa, da so pogasili še posamezna žarišča.

Dimniški požar

Včeraj ob 8.29 so v naselju Vrh pri Fari v občini Kostel gasilci PGD Vas-Fara zaradi dimniškega požara vršili požarno stražo in preventivno pregledali prostore. Dimnik je očistil pristojni dimnikar.

Sneg ogrožal streho

Ob 21.25 so v naselju Kompolje, občina Dobrepolje, gasilci PGD Kompolje odmetali sneg s strehe stanovanjske hiše, ki je ogrožal, da poruši streho.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju TP Drnovo - nizkonapetostni izvod Proti cerkvi, predvidoma med 9:00 in 11:00 uro.

M. K.