Svetovni izid 17-letne Nike Glojnarič

27.2.2018 | 07:40

Nika (v sredini) je na dvoranskem DP v Celju dosegla izjemen rezultat. (Foto: AK Brežice)

Celje - Nika Glojnarič (AK Brežice) je na odprtem dvoranskem atletskem prvenstvu v Celju zmagala v teku na 60 m ovire in z osebnim rekordom 8,31 za vsega 17 stotink zaostala za normo za marčevsko dvoransko svetovno prvenstvo v Birminghamu; ta bi morala biti dosežena do 19. februarja, vendar dosežek kaže na vrednost izida 17-letne tekmovalke.

Nika je pred dvema tednoma opozorila nase v Sofiji, kjer je s časom 8,33 osvojila naslov balkanske prvakinje do 20 let. "Trenutno je njen rezultat vodilni na evropski lestvici EA v kategoriji starejših mladink (U20) in pa kar deveti na IAAF svetovni lestvici," poudarjajo v AK Brežice.

Tilen Ovniček (Krka) je bil drugi na 60 m (6,94), srebrno medaljo v skoku s palico osvojil tudi Rok Doberšek (4,80), Andrej Poljanec (Krka) pa bron. Srebro in bron na državnem prvenstvu sta osvojili tudi brežiški skakalki s palico Nastja Modic (3,80) in Lara Zupanc (3,50).

B. Blaić

Galerija