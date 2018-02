Nova okrepitev Krke je evropski prvak Saša Zagorac

27.2.2018 | 07:55

Saša Zagorac prihaja v Krko. (Foto: Arsen Perić, arhiv Ekipa24)

Novo mesto - Iz Košarkarskega kluba Krka so sporočili, da so se odločili okrepiti igralski kader na centrski poziciji. "Tako bo do konca sezone za nas igral slovenski reprezentant Saša Zagorac," je sporočil predsednik kluba Andraž Šuštarič.

Zagorac je svojo profesionalno pot začel v Union Olimpiji, v karieri pa je igral za številne klube v Avstriji, Španiji, Iranu, Italiji, Bolgariji in Rusiji. Letošnjo sezono je začel pri madžarskem Sopronu, kjer je do decembrske poškodbe v povprečju dosegal 17,4 koša, 5 skokov in 2 asistenci na tekmo.

Trener Krke Simon Petrov pravi: "Veseli smo, da smo se uspeli dogovoriti, saj gre za inteligentnega igralca z veliko izkušnjami. Dobro se znajde pod košem, ima pa tudi dober met z razdalje. Verjamemo, da smo z njim veliko pridobili tako v napadu kot v obrambi in da se bo hitro vklopil v ekipo."

J. A.