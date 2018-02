Prostovoljci bodo starejše brezplačno vozili po mestu

27.2.2018 | 09:00

Rožca Šonc in Gregor Macedoni (Foto: M. M.)

Upokojencem in invalidom MO Novo mesto bodo brezplačni prevozi na voljo od 5. marca naprej.

Novo mesto - Ko so v Društvu upokojencev Novo mesto pred časom v okviru projekta Starejši za starejše izvedli anketo med starostniki novomeške občine, so bili nad rezultati tako presenečeni, da so jo ponovili. To je pred časom za Dolenjski list povedala predsednica društva Rožca Šonc in podrobneje predstavila, kako težko živijo starejši glede na nizke pokojnine. Med drugim se je pokazala tudi potreba po prevozih do zdravnika, lekarne ipd., ob ukinitvi nekaterih linij mestnih avtobusov pa so bili še na slabšem. V tej luči je nastal projekt mobilnosti starejših, ki ga bosta v marcu poskusno začeli izvajati društvo in občina.

Ob včerajšnjem podpisu o sodelovanju je Šončeva med drugim povedala, da bo društvo usposobilo svoje prostovoljce, ki bodo nudili brezplačne prevoze starejših. Do njih bodo upravičeni upokojenci in invalidi, ki živijo na območju občine, torej tudi zunaj mesta, kamor linije mestnih prevozov ne sežejo. Prednost bodo imeli prevozi do zdravnikov, bolnišnice, lekarne, upravne enote ipd., pa tudi do pokopališč ali drugih opravkov, v kolikor bo avtomobil na voljo. Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija je občina v ta namen najela električno vozilo, za kar bo odštela pet tisočakov letno, zagotovila pa bo tudi kritje stroškov polnjenja na postaji pri OŠ Dragotin Kette. V sodelovanju z zavodom Zlata mreža bodo poskrbeli tudi za klicni center – za prevoz se bodo namreč posamezniki morali naročiti tri dni prej na tel. št. 080-10-10, prevozi pa bodo načeloma na voljo od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro (po dogovoru tudi v ostalih terminih).

»Začeli bomo poskusno, da vidimo, kakšne so dejanske potrebe in kako bo to steklo. V Slovenj Gradcu imajo podoben sistem in tam opravijo od 80 do 100 takšnih prevozov na klic mesečno,« je dejala Šončeva. Macedoni je dodal, da je MO Novo mesto po velikosti in številu prebivalcev premajhno za klasični mestni javni prevoz in hkrati preveliko, da bi bili brez njega, zato so prevozi na klic neke vrste nova storitev omogočanja javnih prevozov tam, kjer se izkaže potreba.

Opisana storitev bo v uporabi od 5. marca naprej.

M. Martinović

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (7) 7h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni joze Ja volitve delajo čudež, tudi za upokojence o katerih se 4 leta ni predhodno skoraj čisto nič slišalo. Upam da se bodo tudi teh predhodnih 4 let spomnili ko se podpišejo na listek volitev novembra. 7h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni neevedni Za več lokacij v Nm bo to cenejša varijanta,kot mestni avtobus,ki večinoma tako vozi večinoma prazen!-ko rabiš,ga pa ni!,oziroma moraš čakati kar nekaj časa. Napaka Nm Avtobusa,da nikoli ne gre direktno tja kamor rabiš,kar je največkrat zelo zamodno!!! 6h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni razmaščevalec Spet je prišel napredek v naše kraje. Rožca je podrobneje predstavila, kako težko živijo upokojenci z majhnimi pokojninami.Čudovito. Kar zadeva prevoze: najem vozila, polnjene baterij, klicni center in naročanje na prevoz tri dni vnaprej. Zboliš in čakaš tri dni, da te odpeljejo do zdravnika. Pa to je mega projekt. Pa še hitrejša dostava starejših na pokopališča. Epohalno. Sta pa Rožca in župan zelo lepa na sliki. 6h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Nejc Da malo poskrbijo za nemobilne upokojence je pohvalno.Ampak tu se pojavlja veliko neznank ki jih je treba rešit pred tem uvedbo tega projekta.. da se je treba naročiti za prevoz 3 dni v naprej kar je zelo zgrešeno ( dovolj bi bil en dan) logistični operater tudi nebi brezplačno sedel tam. IN en sam avto za celo Novo mesto?? malo premalo!!Pa smo spet pri stroških in denarju .. zato prosim gospo ŠONC in g. župana za malo bolj razdelano analizo kaj in koliko res upokojenci potrebujejo take pomoči v kar ne dvomim , in da nebi bil to le nek načrt za zbiranje osebnih političnih točk.. naj se v D. Upokojencev povprašajo koliko je res takih ljudi ki so zainteresirani za to pomoč.... 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Upokojenka Zakaj nimajo upokojenci brezplačen mestni avtobusni promet? 9 EU na mesec za mesečno karto za mene pomeni veliko. To je skromna prehrana za 3 dni. 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni abc123 Iz zapisanega sledi, da ima župan namen postopoma povsem ukiniti javni mestni potniški promet ter ga nadomestiti z nekakšnimi prevozi na klic. Ne bi bilo smiselno raje vsem upokojencem omogočiti brezplačni avtobus in delati nasploh na popularizacijo avtobusnega prometa? Ali so cilji raje povsem ukiniti urbano Novo mesto in ga nadomestiti s traktorskim načinom? 2h nazaj Oceni Kranjčan A bodo tud s federvagnom vozil ? :-) Preglej samo prijavljene komentatorje