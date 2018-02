V soboto spet žalostna podoba sejma - samo štirje stojničarji

27.2.2018 | 10:00

Šentjernej - Da nekoč znameniti šentjernejski sejem, ki ga pripravljajo vsako drugo soboto, nazaduje oz. se ne razvija, ni več novica. Javno podjetje Ekološka družba Šentjernej (JP EDŠ) kot upravljavec in občina Šentjernej že dlje časa razmišljata in se trudita, kaj storiti, da bi obisk povečali, da bi na sejem privabili tako več sejmarjev, torej prodajalcev, kot obiskovalcev oz. kupcev.

Preteklo soboto je bila podoba na sejmu menda še posebej klavrna. Tako pravi nekdanji dolgoletni upravitelj šentjernejskega sejma in njegov »sosed« Jože Bregar. »Z veliko žalostno opazujem umirjanje nekdaj uspešnega in v slovenskem merilu prepoznavnega sejma. Od tega ni ostalo praktično nič, kar dokazujejo tudi fotografije,« pravi.

Na sejem so kljub dokaj ugodnim vremenskim razmeram za to zimo prišli le štirje stojničarji in gostinec, pa še ti - razen enega - niso razstavili stojnic in prodajali izdelke. Kot sporoča Bregar, so po 10. uri po kramljanju za šankom zapustili sejmiščni prostor, pogrešali pa so predstavnike občine oz. novo imenovanega direktorja EDŠ, da bi na kraju samem videli situacijo oz. jim povedali kaj spodbudnega za prihodnost sejma.

Prav v četrtkovi izdaji Dolenjskega lista si boste lahko prebrali več o delu JP EDŠ in načrtih novega direktorja Gašperja Bregarja, ki o šentjernejskem sejmu med drugim pravi: »Sejem žal zadnja leta kljub veliki posodobitvi v živinski del nazaduje. Da bi spet zaživel, se trudimo na mnoge načine, tudi z organizacijo tematskih dni. Lanska decembrska okrogla miza s sejmarji ter vsemi ponudniki na sejmu, od društev do lokalnih gostinskem turističnih kmetij itd., je dala vedeti, kar je že dolgo jasno - v infrastrukturo sejma se je zadnja leta vlagalo premalo.« Bregar pove, da bodo tako letos investirali v posodobitev gostinskega objekta z ureditvijo sanitarij, obogatiti pa želijo tudi sejemski program. V načrtu je tako že razstava govedi na mednarodnem nivoju.

L. Markelj, foto: J. Bregar

7h nazaj Oceni gašperini ja zdej ga bo pa gašperček rešil - utopija na kvadrat

6h nazaj Oceni Petelinček Bolj verjetno je da sta za slabo ponudbo in obisk kriva zima z nizkimi temperaturami , relativno močan severo-vzhodnik in uporaba davčnih blagajn kot pa Gašper Bregar. Kako pa naj bi zadevo rešil?? Naj bi za čas sejma pri ljubem bogu sfehtal lep spomladanski dan, pri davkarjih pa davčno oprostitev?? Sicer pa to že zdavnaj ni živinski sejem. Le kako bi bil, ko pa je vse manj , že skorajda nič malih kmetov, ki bi na tem sejmu prodajali ali kupovali !

3h nazaj Oceni Dubravka Za sejem smo na EDŠju zaposlili Mikčevega tamladga, ki komaj čaka, da bodo svetniki na občini odobrili denar za investicijo za sejem...

1h nazaj Oceni Lokalpatriot Šentjernejski sejem se je izpel. Žuvali tako in tako ni, ne na sejmu, ne v hlevih. Ostanejo le še redki kramarji. Pa še teh bo vedno manj. Zgodba se je končala z uvedbo davčnih blagajn. Pa tudi zaračunavanje parkirnin in vse večji stroški za postavitev stojnic . In evo - sejem je šel v maloro!

1h nazaj Oceni Res nekaj smrdi Dubravka bolj kot ta Mikčev " ta mlad" me moti črneški aga. Kot sem zasledil si nekje prav ti zapisala kako in kaj z njim. Tip vsakemu leze v rit - za dober profit!! In v penzijo bi moral že lansko leto. Sposoben le štiri urnega dela je vseeno dovolj zdrav da bo še malo potegnil .Morda pa res ostaja le zato, da sinku pogreje stolček. Bomo videli v nadaljevanju ..

21m nazaj Oceni bibaleze Jaz sem bila enkrat priča na stojnici,ko je prišel neki občinski redar in prav nesramno vpil na prodajalca da mora plačati za stojnico,drugače ga bo vrgel ven oz. ga naslednjič ne bo spustil noter. Če mu je bolj dopovedoval da je plačal slabše je bilo, gospod je tudi meni pokazal plačano položnico in to 92€! Halo!!! Veste koliko kosov cunj mora prodati da plača samo za stojnico?! In jasno mu je povedal ,da ga ne bo več na ta sejem. In se sploh ne čudim če je tako,dokler bodo take cene bo še slabše. Žalostno