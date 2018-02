Poskus uboja: Najedal je, da mu bo mišice prebodel z buciko

Obtoženi Martin Brezar

Ljubljana, Kočevje - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje Martinu Brezarju, obtoženemu poskusa uboja kočevskega mestnega svetnika in bodibilderja Saša Petka. Obtoženi je še zavit v molk, je pa sodnik zaslišal oškodovanca.

Martin Brezar je po navedbah tožilstva 1. oktobra lani nekaj pred 1. uro ponoči na terasi Okrepčevalnice Osterman v Kočevju z 10 centimetrov dolgim nožem v trebuh zabodel Saša Petka.

Zaradi »zmerne izgube« krvi je bilo Petkovo življenje v nevarnosti, preživel pa je zaradi hitre zdravniške intervencije in tako je ostalo »le« pri poskusu kaznivega dejanja. Brezar je na predobravnavnem naroku v začetku meseca krivdo zanikal, včeraj pa je na vprašanje sodnika Marka Češnovarja, ali se bo zagovarjal, odvrnil: »Danes še ne.« Za poskus uboja mu sicer grozi od pet do petnajst let zapora.

Provokatorja porinil na teraso lokala

V nadaljevanju je prostor za priče zasedel oškodovanec, ki je vztrajal pri povedanem v preiskavi. Pojasnil je, da je tistega dne v Ostermanu potekala poslovilna zabava in da ga je nanjo povabil najemnik, ker sta prijatelja.

Nekdo od prisotnih na zabavi je že popoldne dejal, da »en cigan hodi po mestu z litrom viskija in nožem v rokah«, ter pristavil, da se »jim čisto že meša«, vendar Petka besede niso kaj prida vznemirile. Še naprej se je družil s prijatelji in srkal pivo, okoli polnoči pa sta v lokal vstopila dva Roma. Eden od njiju naj bi Petka takoj začel zafrkavati glede mišic:

»Kaj pa ti misliš, da si, če imaš te mišice? Z buciko ti jih prebodem! Boš ti videl, ko te bo moja roka enkrat udarila!«

Po nekaj minutah provociranja in več neuslišanih prošnjah, naj da vendar mir, je Petku po lastnih besedah »počil film«, zato je provokatorja pospremil oziroma porinil skozi odprta vrata na teraso, sam pa se je vrnil v lokal. Kakih petnajst minut po tem je lastnik v strahu pred globo zaradi kršenja javnega reda in miru zabavo zaključil in gostje so se začeli odpravljati domov.

Kočevski mestni svetnik, osebni trener in eden najuspešnejših bodibilderjev pri nas, Sašo Petek.

Po napadu izgubil 20 kilogramov

Oškodovanec je po lastnih navedbah takoj, ko je stopil iz lokala, dobil udarec na nos, da je padel po tleh. S pomočjo prijatelja se je spet pobral na noge in uzrl obtoženca z nožem v roki, kako hodi proti njemu. V samoobrambi mu je hotel nož vzeti iz rok, ko je začutil, da mu kri dobesedno odteka iz telesa, sklonil se je in ob tem dobil še brco.

»Ko imam nočne more, vidim njegov obraz, njegove modre oči in nož,« je poudaril Petek. Čisto natančno se dogajanja na terasi, kjer je krvav obležal ob ograji, sicer ne spomni. Kot je še pojasnil, zaspi s pomočjo tablet, zaradi poškodbe želodca pogosto bruha, končati pa je moral tudi profesionalno športno kariero. Ob napadu je tehtal približno 110 kilogramov, danes jih ima 20 manj.

V premoženjskopravnem zahtevku Petek od Brezarja terja 23 tisoč evrov, od tega zaradi skaženosti 2.000 evrov.

V krvi poleg alkohola tudi MDMA in kokain

Čeprav obtoženi včeraj svojega zagovora še ni podal, je bilo iz nekaterih vprašanj njegovega zagovornika oškodovancu razbrati, da bo šla obramba v smeri samoobrambe.

Po besedah odvetnika Mihe Kuniča so vsaj štiri v preiskavi zaslišane priče povedale, da sta Brezar in Petek verbalno in fizično obračunavala že v lokalu ter da se Petek po tem, ko je Brezarja pospremil oziroma odrinil na teraso, ni več vrnil v lokal. Odvetnik Kunič je izpostavil tudi, da je imel glede na rezultate toksikoloških preiskav Petek v krvi poleg 1,8 promila alkohola še pet psihoaktivnih snovi, med njimi tudi prepovedani sestavini, ki ju najdemo v kokainu in ekstaziju.

Oškodovanec je vztrajal pri svojih izpovedi, je pa glede substanc v krvi priznal, da je imel noč pred napadom »intimen večer« in da je vzel kokain. Sicer pa je že v preiskavi na vprašanje sodnice, »ali kaj je«, suvereno odvrnil: »Dva kilograma rdečega mesa in štirideset jajc dnevno«.

