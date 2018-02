V Domu starejših občanov Črnomelj končujejo sanacijo po požaru

27.2.2018 | 15:15

Dom starejših občanov Črnomelj letos praznuje 30 let delovanja. (Foto: J. A., arhiv DL)

Črnomelj - V Domu starejših občanov Črnomelj te dni končujejo v začetku januarja začeto sanacijo in prenovo prostorov, ki jih je uničil decembrski požar. Celotna naložba bo skupaj z davkom stala 270.000 evrov. Delno jo nameravajo pokriti z zavarovalnino, preostanek pa z lastnimi sredstvi. Oskrbovance bodo v prenovljeni trakt vselili prvi teden marca.

Direktorica doma Valerija Lekić Poljšak je povedala, da so zavarovalnici izdali zahtevek za povrnitev škode v znesku približno 146.000 evrov, glede končne zavarovalnine pa se še pogajajo. Dogovorili se naj bi v tednu ali dveh.

Kakovostni prevzem prenovljenega trakta v drugem nadstropju sicer pričakujejo v sredo ali v četrtek. Uradno odprtje z osrednjo prireditvijo ob 30-letnici omenjenega doma starejših pa pripravljajo 20. marca, je še dejala za STA.

Med omenjeno sanacijo in hkratno prenovo je delo v črnomaljskem domu starejših sicer potekalo nemoteno. Oskrbovance trakta B drugega nadstropja so po požaru začasno razporedili po drugih sobah in so si te delili z drugimi. V omenjenem traktu bo po novem nastanjenih 24 in ne več 25 oskrbovancev, je še povedala direktorica.