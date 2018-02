FOTO: Nekdo spet podtaknil požar

27.2.2018 | 18:30

Požar v Gabrju pri Stični (Foto: PGD Stična)

Že zjutraj smo poročali o požaru v Gabrju pri Stični, kjer je zagorelo na deponiji lesa ob žagi. Nataša Pučko s PU Ljubljana je za Dolenjski list povedala, da so policisti z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovili, da so zagoreli ostanki lesa od žaganja hlodovine (odpadni krajniki), kaže pa, da je bil požar po vsej verjetnosti podtaknjen.

"Na kraju so posredovali gasilci PGD Stična, ki so požar pogasili. Bližnji objekt ni bil ogrožen. Lastnik odpadnega lesa sicer ni podal predloga za pregon kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, saj po njegovi izjavi v dogodku ni bil materialno oškodovan, policisti pa bodo dogodek kljub temu obravnavali kot varnostni dogodek in izvajali preventivne aktivnosti," je dodala Pučkova.

Gasilci PGD Stična so po intervenciji na svoji spletni strani zapisali: "V torek, 27. 2. 2018 nekaj pred četrto uro zjutraj je zagorela skladovnica hlodovine v Gabrju pri Stični. Gasilci PGD Stična smo ob prihodu zavarovali kraj požara ter ga lokalizirali. S pomočjo domačinov smo razkopali požarišče in požar dokončno pogasili. Težave so nam povzročale tudi nizke temperature, ki predstavljajo nevarnost zmrzovanja vode v ceveh. Zaradi obilnega sneženja in pluženja cest pa so tudi hidranti lahko zasuti s snegom, kar nam lahko onemogoči dobavo vode na intervenciji, zato poskrbite, da je hidrant v vaši bližini dostopen."

S ceste

Danes ob 10.52 je pri Spodnjem Pijavškem na območju občine Krško voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča. Gasilci PGE Krško so protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, izvlekli vozilo nazaj na cestišče, nudili pomoč delavcem vlečne službe in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. V nesreči se k sreči nihče ni poškodoval.

Teža snega poškodovala streho

Ob 8.38 se je v Fužini pri Zagradcu na objektu Kmetijske zadruge Stična zaradi teže snega poškodovala streha objekta. Posredovali so gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem, Ivančna Gorica, Ambrus in Krka, ki so s strehe objekta odstranili sneg in ugotovili, da so se zaradi teže snega zlomile nosilne grede na strehi. Gasilci so na delu poškodovane strehe podstavili podpore. Površina poškodovane strehe je približno 20x12 metrov.

Zagorel avto

Ob 9.31 je na Ljubljanski cesti v Grosupljem na parkirnem prostoru zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Grosuplje so požar pogasili. Vozilo je v celoti uničeno.

J. A.