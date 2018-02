V Metliki, Suhorju in Novem mestu so se zatresla tla

28.2.2018 | 07:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj ob 20.03 so po podatkih Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,2 v bližini Metlike, 73 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Metlike, Suhorja in Novega mesta. Ocenjujemo, da intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Sneg ogrožal streho skladišča

Včeraj popoldne ob 17.13 je v Ambrusu v občini Ivančna Gorica težak sneg ogrožal streho skladišča prodajalne. Gasilci PGD Ambrus so s kovinskimi podporniki podprli nosilne tramove strehe.

Zaradi izpada daljnovoda brez elektrike

Zjutraj okoli 4.30 so zaradi izpada daljnovoda ostali brez električne energije odjemalci na trasi Studenec-Log z okolico v občini Sevnica. Delavci Elektra Celje okvaro odpravljajo.

Na območju Bušeče vasi brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Bušeča vas in sicer med 9.45 in 11.15.

L. M.