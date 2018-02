Četrtkovo jutro eno najbolj mrzlih - v Kočevju kar - 20 stopinj Celzija

Kljub zelo nizkim temperaturam otroci marsikje vseeno uživajo v zimskih radostih. Saj so vendar zimske počitnice! (Foto: L. M.)

Slovenija še naprej ostaja v primežu mraza. Potem, ko je burja ponoči pričela slabeti, Agencija republike Slovenije za okolje (ARSO) še naprej opozarja na hud mraz, ki bo vztrajal vse do četrtka. Napovedi so se uresničile - danes je eno najhladnejših juter te zime, z napovedanimi jutranjimi temperaturami med minus 20 do minus 13 stopinj Celzija. V Kočevju so ob 7. uri namerili kar - 20 stopinj Celzija, v Novem mestu - 17 in v Črnomlju - 16 stopinj Celzija.

Tudi čez dan ne bo dosti bolje. Bo precej jasno, nastalo bo nekaj spremenljive oblačnosti. Na Primorskem bo prisotna šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od minus 7 do minus 4 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 2 stopinji Celzija.

Četrtek in petek rahlo sneženje

Četrtkovo jutro bo prineslo še nekaj jasnine, a bo zelo mrzlo, opozarjajo na spletni strani ARSO. Čez dan se bo od juga pooblačilo, rahlo sneženje bo do večera zajelo zahod in jug države. Snežilo naj bi tudi na Obali. V petek bo oblačen. Večino Slovenije bo zajelo rahlo sneženje, Primorsko rahlo deževje. Oblačno bo tudi v soboto, ko se bodo na zahodu pojavljale manjše padavine.

