Začel v domači garaži, v načrtu selitev v novo cono

28.2.2018 | 08:25

Usklajen tim - oče in sin, Jože (na desni) in Matej Luzar, sta združila moči pri vodenju družinskega podjetja LOK orodjarstvo d.o.o.

Šentjernej - LOK orodjarstvo d.o.o. je v orodjarski industriji že dlje časa prepoznavno po kakovostnih in izvirnih izdelkih, storitvah in rešitvah, ter kot prijazno podjetje do svojih zaposlenih.

Take cilje si je zadal ustanovitelj Jože Luzar, Šentjernejčan, ki je svojo poklicno pot začel kot orodjar v šentjernejski Iskri. Že v času službe si je leta 1982 omislil popoldansko obrt in v domači garaži na Jedinščici v Novem mestu začel z izdelovanjem enostavnih orodij za samostojne podjetnike in kasneje za industrijo. Delo in razmere (stečaj Iskre) pa so ga privedle na samostojno pot.

Kot samostojni podjetnik je najprej delal sam, ko je zaradi mnogih naročil zaposlil tri orodjarje, pa je postalo jasno, da je domača garaža premajhna. Leta 2002 so se preselili v nove prostore šentjernejske obrtne cone in danes je v podjetju zaposlenih 27 delavcev. A prav kmalu jih bo lahko še več, saj v LOK orodjarstvu, kjer s preprostimi stroji in najsodobnejšimi CNC obdelovalnimi stroji izdelujejo orodja za štancanje, za brizganje plastike in gume, orodja za preoblikovanje pločevine, varilna in vpenjalna orodja itd., pa tudi orodja za svoje potrebe, načrtujejo selitev v novo obrtno cono v Šentjerneju. Na sedanji lokaciji so že utesnjeni.

Zato so v novi coni odkupili še enkrat večje zemljišče od sedanjega. »Smo v fazi priprave projekta, letos nameravamo priti do gradbenega dovoljenja, jeseni ali drugo leto pa upamo, da bomo že gradili nove prostore, kjer bomo optimizirali delovne procese,« o načrtih spregovori Jože Luzar, ki je vodenje podjetja 2014 že predal sinu Mateju.

Več o uspešnem šentjernejskem podjetju, ki je lani ob občinskem prazniku za svoje dobro poslovanje prejelo tudi županovo priznanje, pa v jutrišnji izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija