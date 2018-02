Trije mladi Romi vlamljali v vikende in kradli: od strojev do salam, prstana

Trije Trojica Romov, obtožena štirih kaznivih dejanj velike tatvine v sostorilstvu (od leve proti desni): Oliver Kovačič, ki je samski in brez otrok, Senad Brajdič, ki ima dva otroka, in Mladen Brajdič s petimi otroki.

Novo mesto - Trije brezposelni romski mladeniči - Senad Brajdič iz Mihovice v šentjernejski občini, ter Mladen in Oliver Kovačič iz Dobruške vasi - so si lani poleti čas krajšali s kriminalom. Tako je sklepati iz obtožnice, saj so obtoženi storitve štirih kaznivih dejanj velike tatvine v sostorilstvu.

Pred dnevi je na Okrožnem sodišču v Novem mestu potekal predobravnalni narok, ki so se ga udeležili vsi trije obtoženci - s prostosti je prišel le Oliver Kovačič, medtem ko so Senada Brajdiča pripeljali iz pripora, Mladena Kovačiča pa iz celjskih zaporov. Okrožni državni tožilec Bojan Avbar je po povzetku obtožnice predlagal, da v primeru priznanja krivde obtožencem za vsako od štirih kaznivih dejanj predlaga po pet mesecev zapora, kar pomeni dvajset mesecev, a to kazen zmanjša za dva meseca, kar pomeni, za vsakogar leto in pol enotne zaporne kazni. »Če boste izbrali drugo pot, popusta ne bo, predlagal bom tudi višje zaporne kazni,« je dejal.

Bojan Avbar, okrožni državni tožilec.

To ponudbo je takoj sprejel le Oliver Kovačič, ki je očitana kazniva dejanja priznal, zagovornika pa nima. Aleksander Sitar je kot Mladenov zagovornik po posvetu s svojim klientom povedal, da se ni mogel še dobro seznaniti z dokaznim gradivom, zato predlaga preložitev naroka. Senad Brajdič je priznal dva od štirih kaznivih dejanj in njegova odvetnica Marija Vrisk je po raznih pomislekih pristala na odločitev predsednice senata Mojce Hude, da celotno zadevo preložijo na začetek marca.

4 VELIKE TATVINE V SOSTORILSTVU

In česa so vsi trije Romi obtožen? Kot jim očita obtožnica, so sredi lanskega poletja v sostorilstvu zagrešili štiri velike tatvine. Med 10. in 12. junijem so skozi okno kopalnice v kletnih prostorih vlomili v bivalni vikend v Hrastju na Tolstem Vrhu in si prilastili sobno anteno, poročni prstan, pozlačeno kravatno sponko, signalno pištolo, dve domači salami in motorno žago. Lastnika so oškodovali najmanj v vrednosti petsto evrov. Le dober teden pozneje, med 21. in 24. junijem, so se iz podobnih razlogov odpravili v vinorodni okoliš Tičnica pri Cerovem Logu, vlomili v zaklenjen bivalni vikend ter lastniku odnesli motorno žago, rezalko za železo, udarno kladivo, liter žganja, sedem pločevink piva, klobaso in pol salame, ter pol kilograma kave. Škoda znaša najmanj 700 evrov.

Z vlomi je trojica nadaljevala tudi julija. Med 9. in 10. julijem so skozi okno v kletnem delu vlomili v zidanico v Dolenjem Vrhpolju. Ukradli so kosilnico na nitko, ročno krožno žago, mesarski nož in nekaj jedilnega pribora, dva kuhinjska noža, kilogram napolitank, 20 dag kave, deset kilogramov suhomesnatih izdelkov ter osem sladolednih lučk. Lastnik je bil škodovan za najmanj 700 evrov. Oba Kovačiča in Brajdič so ravno tako med 9. in 10. julijem vlomili še v zaklenjeno drvarnico poleg stanovanjske hiše v Dolenjem Vrhpolju. Tudi tu so iskali kaj primernega in vrednega. Lastniku so ukradli motorno žago, dve posodi za gorivo z gorivom, vse skupaj v vrednosti petsto evrov.

Na vse vlome so se na kraj dogodka pripeljali z avtom, eden je čakal pri avtu in stražil, preostala dva pa sta se lotila dela. A njihova dejanja ne bodo brez posledic, saj so policisti pri njih doma med hišnimi preiskavami našli večino ukradenih predmetov. Kot rečeno, se bodo o priznanju krivde na novomeškem sodišču izrekli na predobravnalnem naroku jutri.

