Prireditev ob sedmi obletnici Rastoče knjige OŠ Brusnice

28.2.2018 | 10:05

Brusnice - Na Osnovni šoli Brusnice smo v mesecu februarju obeležili pravljično, sedmo obletnico Rastoče knjige pod naslovom Gorjanski škrat pripoveduje.

V uvodnem nagovoru je prisotne pozdravila ravnateljica, Jasmina Hidek, ki je povedala, da Rastoča knjiga ni samo projekt, temveč je pomemben slovenski strateški razvojni program, h kateremu je pristopilo veliko različnih ustanov, ki so z veliko odgovornostjo sejale in gradile idejo o tem, da širimo globino tega inovativnega programa. Delček tega pa smo prikazali na prireditvi, ki jo je tudi tokrat obogatil bogat kulturni program, ki se je pričel s šolsko himno Češnjev cvet. Tako smo lahko novo pridobljeno himno predstavili tudi predstavnikom vseslovenskega projekta Rastoča knjiga.

Zasnova spremne besede, ki sta jo povezovala učenca devetega razreda in pravljično nagajivi gorjanski škrat, je obiskovalcem omogočila vpogled v potek in dogajanje omenjenega projekta na naši šoli v obdobju sedmih let. Tako so nas spomnili, da je šola izdala že devet knjig, odigrala veliko gledaliških iger, si pridobila laskavi naslov kulturna šola ter prejela posebno priznanje na področju ohranjanja kulturne dediščine in pri razvijanju Rastoče knjige. Med drugim se je uspešno povezala z mednarodnim projektom Erasmus +, s pomočjo katerega smo lahko uresničili še en pomemben cilj: medkulturni dialog in večjezičnost. Da nam je to res uspelo, so dokazali učenci 6. razreda, ki so poustvarili Trdinovo povest Gospodična, tako da so napisali dramsko moderno različico in jo na prireditvi tudi uprizorili. Novost letošnje Rastoče knjige OŠ Brusnice je vsekakor vključitev naših najmlajših. V sklopu celoletnega projekta Vrtčevski abecedarij so otroci iz vrtca ustvarjali rime na določene glasove in delček tega predstavili tudi na prireditvi, pri čemer so poželi velik aplavz. Prireditev so popestrili tudi pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora ter trije učenci osmega razreda, ki so uprizorili krajši gledališki prizor v verzih – sodobno podoknico, ki jo je napisala Jasna Pavlin. Svoj delček v gorjanski pravljici pa so tudi tokrat uspešno prikazali naši mladi folkloristi, ki že vrsto let skrbijo za ohranjanje tradicije duha, jezika in običajev. Svojo letošnjo odrsko postavitev so poimenovali Mlinček se že vrti.

S prisotnostjo sta nas počastila tudi slavnostna govornika, akademik profesor doktor Boštjan Žekš, predsednik Društva Rastoča knjiga, in dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče projekta Rastoča knjiga, ki sta nas pohvalila, hkrati pa tudi opogumila in navdihnila za nadaljnje uspešno delo.

Sklepni del prireditve je potekal v mali avli, kjer so učenci obiskovalcem pripravili sladka kulinarična presenečenja in razstavo izdelkov, ki so nastali v dopoldanskem času. Učenci so imeli namreč kulturni dan, ki je bil namenjen povezovanju ljubezni – ljubezni do knjig, znanja in kulture, miroljubnemu in ustvarjalnemu sodelovanju ter projektu Erasmus +, ki je postavil v ospredje povest Gospodična z gorjanskim škratom. Tako so nastali različni ljubezenski verzi z akrostihom, haikuji, podoknica, dramska uprizoritev, lectova srca, izdelki iz gline, papirja in različnih odpadnih materialov, napitki, peciva in gorjanski škrat. Slednji nas bo maja letos spremljal v Ljubljani na prvem mednarodnem festivalu Rastoče knjige in Združenih Rastočih knjig sveta na temo ljubezni.

Barbara Gajski,

OŠ Brusnice

Galerija