Močno pijan, s 3,6 promila alkohola, trčil v hišo

28.2.2018 | 11:25

Foto: PU Novo mesto

Krški policisti so bili sinoči okoli 22.30 obveščeni o prometni nesreči v Mrtvicah, kjer naj bi voznik tovornega vozila trčil v stanovanjsko hišo. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 52-letni voznik tovornega vozila Volkswagen caddy, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom. Preko pločnika je zapeljal na dvorišče stanovanjske hiše in trčil v hišo ter drevo. Povzročitelj se v nesreči ni poškodoval, med postopkom pa so policisti ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj mu je zaradi hujših kršitev sodišče že v letu 2008 izreklo sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. 52-letnik je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel kar 1,72 miligrama alkohola. Vozilo so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V letu 2017 so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto obravnavali 1.470 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 11 udeležencev, 79 je bilo hudo poškodovanih in 610 lažje poškodovanih. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je bil skoraj 10%, povprečna stopnja alkoholiziranosti pa je znašala 1,40 grama alkohola na kilogram krvi. Skoraj 80% alkoholiziranih povzročiteljev je imelo v organizmu več kot 1,1 grama alkohola na kilogram krvi. Primarni vzroki prometnih nesreč, ki so jih povzročili ti vozniki, so bili v največ primerih neprilagojena hitrost in nepravilna stran in smer vožnje. Od 11 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom jih je bilo sedem pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil.

"Še posebej v teh dneh, ko so vozne razmere zaradi snega in nizkih temperatur izrazito zahtevne, vse voznike opozarjamo na dosledno upoštevanje cestno prometnih pravil. Za volan naj sedejo le trezni in v ustreznem psihofizičnem stanju, hitrost in način vožnje pa prilagodijo razmeram na cesti in svojim sposobnostim," opozarja Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Izginili žlebovi

S strehe objekta v Šmarjeških Toplicah je nekdo ukradel bakrene žlebove in povzročil za okoli 600 evrov škode.

