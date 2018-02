Kaj moti krajane Male Cikave?; Župan Žužemberka še vedno molči

Znani so načrti o širitvi sedanje obrtna cona na Cikavi v Novem mestu. Krajani območja sicer širitvi ne nasprotujejo, vseeno pa znova opozarjajo na neurejene razmere. Mestni občini so sporočili nekaj svojih pobud in želja, a pravijo, da jih nihče ne upošteva. Podrobneje preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

KAJ SO ISKALI KRIMINALISTI?

Občino Žužemberk so prejšnji teden obiskali kriminalisti, ki so iskali dokaze za utemeljevanje sumov storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Župan izjav ne daje, še celo na seji občinskega sveta je o tem molčal. Mi pa smo neuradno izvedeli, da naj bi organi pregona zahtevali dokumentacijo v zvezi s šolskimi prevozi.

ČISTILNA NAPRAVA EKOLOŠKI PROBLEM?

Duhove pa znova buri mirnska čistilna naprava. Prebivalci Mirne so pred dnevi opazili, da se v reko Mirna iz čistilne naprave izteka sivo obarvana tekočina. Kot pravi župan Dušan Skerbiš, se že od leta 2002, ko je bil še predsednik sveta nekdanje krajevne skupnosti, srečujejo s to problematiko, ki je izrazita ob večjih nalivih. Kaj pravijo na občini, kaj ekologi in kaj upravljavec in večinski lastnik čistilne naprave, preberite v Dolenjcu.

KAJ STORITI, ČE SREČATE VOLKA?

Si predstavljate, da se iz oči v oči srečate z volkom? To tudi v dolenjskih gozdovih ni nemogoče. Pred nedavnim sta se vsaj dva Dolenjca z njim srečala v bližini Novega mesta. Kaj storiti v primeru srečanja? Ali je sploh še varno hoditi v gozd? O tem smo se pogovarjali z Matejem Bartolom, koordinatorjem monitoringa volkov na Zavodu za gozdove Slovenije, ki nam je v zvezi z volkovi povedal veliko zanimivih podrobnosti.

