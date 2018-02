Trebanjski osnovnošolci v mednarodnem projektu

28.2.2018 | 11:45

Trebnje - Osnovna šola Trebnje se je v šolskem letu 2015/2016 vključila v dvoletni mednarodni razvojni projekt YOUth START - Spodbujanje podjetnosti za mlade. Poleg Slovenije v njem sodelujejo še Portugalska, Avstrija, Luksemburg in Danska.

V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport v sodelovanju s Šolo za ravnatelje in z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.

Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi, v katerih sta izpostavljeni samoiniciativnost in podjetnost. Ti ključni kompetenci smo v projektu smiselno integrirali v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja od ideje do uresničitve.

V razvojnem projektu smo raziskali vse možne odgovore na vprašanje: Kako naj integriramo v pouk razvoj elementov samoiniciativnosti in podjetnosti pri učencih?

V OŠ Trebnje smo v 3. in 7. razredu izvedli pet vsebinskih izzivov, ki imajo inovativna poimenovanja razvijanja podjetnosti za mlade: Ideja, Perspektive, Vrednost odpadkov, Empatija in Moj osebni izziv. Članice tima smo z načrtnim izobraževanjem pridobile pristope in orodja, s katerimi razširjamo in poglabljamo znanja samoiniciativnosti in podjetnosti.

Ob spremljanju in podpori ravnatelja Rada Kostrevca smo pouk načrtovale in izvajale tako, da smo vanj vključevale veščine in znanja, ki tvorijo ključni kompetenci samoiniciativnost in podjetnost.

Učenci so pridobili veliko novih izkušenj razvijanja podjetnostne kulture. Pri ustvarjanju so nastali inovativni izdelki in zapisi ter tudi kratek film, ki smo jih predstavili na zaključni evalvaciji projekta na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani.

Dosegli smo tudi pričakovani cilj projekta, da se širok nabor primerov kakovostne prakse uvaja pri pouku različnih predmetov ter da se primere kakovostne prakse razširi v kolektiv.

V letošnjem šolskem letu smo večino vsebinskih sklopov vključili v Letni delovni načrt Osnovne šole Trebnje.

V šolskem letu 2017/2018 smo kot razvojna osnovna šola vstopili v nov projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah – POGUM. Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo.

Članice tima Youth Start:

Maja Gričar Škarja, Nataša Hribar, Barbara Hrovat, Ana Kastigar,

