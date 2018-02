Vrtec dražji, starši in občina bodo plačevali več

28.2.2018 | 13:00

Občinski svetniki so na zadnji seji glasovali za povišanje cen v vrtcu. (Foto: L. M.)

Ilustrativna slika. (Foto: L. M., arhiv DL)

Šentjernej - Sedanje cene Vrtca Čebelica v Šentjerneju, ki ga v tem šolskem letu v 22 oddelkih na osmih lokacijah obiskuje 368 otrok, in so veljale od 1. januarja 2016, se bodo s 1. marcem povišale. Tak predlog je iz vrtca prišel že večkrat, a na občinski seji pred dnevi so svetniki zanj le dvignili roke - za jih je bilo 8, proti trije, eden pa se je vzdržal.

Cene bodo kar višje. V prvem starostnem obdobju za 33 evrov, v drugem pa za 10. Za prvo starostno obdobje (od 1 do 3 let in družinska varstva) mesečna cena znaša 478 evrov, za drugo starostno obdobje (od 3 do 6 let) pa 349 evrov. Stroški živil za otroka na dan so ostali enaki, to je 1,50 evrov, cena 10. in vsake naslednje ure varstva dnevno pa se bo z 2,25 evrov povišala na 2,37 evrov.

Seveda večina staršev ne plačuje polne ekonomske cene in razliko poravna občina, ki prispeva veliko tudi za poletni izpis otrok iz vrtca, pa za najemnine enot vrtca ter investicije in investicijsko vzdrževanje.

Kot je pojasnila Darja Bambič iz občinske uprave, bo v primeru povišanja cen vrtca občina morala v proračunu zagotoviti skoraj 45 tisoč evrov, 28 tisočakov pa znaša plačilo staršev in plačilo za otroke iz drugih občin.

Svetnik Andrej Mikec, ki je glasoval proti povišanju cen, je svoj glas obrazložil: »28 tisoč evrov bi morala občina postrgati po proračunu in ne obremenjevati staršev.«

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 7h nazaj Oceni Pravilno si ugotovil Sveti Mikec! Če se ne bi brezglavo zapravljalo denarja za razno razne Matozije, mafijozije, IDEALISe, Traktor'čke itd... in če bi namesto, da se brezglavo zaposljuje nove ljudi, tudi na občini naredilo malo reorganizacije (še vedno imamo dve tajnici), bi bilo denarja več kot dovolj. Ali se nismo pred volitvami pogovarjali koliko je preveč zaposlenih na občini in na EDŠju. Vsak zaposlen stane letno minimalno 20000€... Preglej samo prijavljene komentatorje