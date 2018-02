Več je pesmi, manj je treme

28.2.2018 | 14:30

Fantje s Preske (Foto: M. L.)

Gregor Volk si je pozorno zapisoval vtise o nastopih zborov. (Foto: M. L.)

Boštanj - Z veliko hudomušnosti in vedrine, a tudi z nekaj nostalgije in žalostne vsebine so nastopili zbori na območnem srečanju pevcev ljudskih pesmi iz sevniške občine nedavno v dvorani TVD Partizan v Boštanju.

Katja Pibernik (v ospredju desno) je nastopajočim podelila zahvale, Zvonka Mrgole (levo) jo je prevzela v imenu Ljudskih pevk s Telč. (Foto: M. L.)

Na prireditvi Skupaj se znajdemo mi so se na odru zvrstili ženski pevski zbor Azalea Boštanj pod vodstvom Mimi Šuster, Ljudske pevke Blanca z vodjo Anico Fakin, Ljudske pevke Solzice Budna vas, vodi jih Magda Sigmund, Fantje s Preske, ki jih vodi Matija Lisec, pevska skupina Lokvanj Krmelj z vodjo Marico Knez, Ljudske pevke s Telč, ki jih vodi Zvonka Mrgole, Ljudski pevci Spomin društva upokojencev Sevnica, vodi jih Majda Hriberšek, pevska skupina Rosa Zabukovje z vodjo Marico Kolarič Kink, in Ljudski pevci Boštanj, njihov vodja je Alojz Fon.

Zbrane sta nagovorila koordinatorka sevniške območne izpostave sklada za kulturne dejavnosti Katja Pibernik in sevniški podžupan Janez Kukec. Ta je izrazil veselje, da je med ljudskimi pevci tudi mlajša generacija, saj njena vključenost zagotavlja ohranjanje ljudskega petja, kar je širše pomembno.

Pevsko srečanje je spremljal Gregor Volk. Ko se je po koncu pevskega dela prireditve pogovarjal s pevci, je med drugim rekel, da so nastopi, kjer zbori zapojejo po eno ali po dve pesmi, težji od tistih, kjer jih lahko zapojejo več. Zgolj nekaj pesmi je po njegovem običajno premalo za premagovanje začetne treme. Omenjena okoliščina vpliva, kot je menil, tudi na kakovost nastopov na prireditvah, kot je bila tokratna v Boštanju, kjer so zasedbe nastopile s po dvema pesmima.

