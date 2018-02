V soboto 25. pohod po Jurčičevi poti

28.2.2018 | 15:45

Ilustrativna slika. (Foto: organizatorji JP)

Višnja Gora, Muljava - Ta konec tedna, v soboto, 3. marca, bo potekal tradicionalni, tokrat že 25. Pohod po Jurčičevi poti. Pričetek je med 7. uro in 10. uro v starem mestnem jedru v Višnji Gori, kjer pohodniki poravnajo startnino in opravijo prvo žigosanje pohodnega dnevnika.

Osrednja tema letošnjega jubilejnega pohoda je prvi slovenski roman Deseti brat. Četrt stoletja pohodov bodo tako pospremili z literarnim nagradnim kvizom, namiznim gledališčem v Krjavljevi koči, literarnim escape roomom za osnovnošolce, druženjem in nagradnim sebkanjem (selfiji) z literarnimi junaki iz romana Deseti brat, ogledi prizorišč snemanja priljubljene nadaljevanke Reka ljubezni in pripovedovanjem zgodbe o rojstvu najbolj marljive čebele na svetu - kranjske sivke, ki se je "rodila" prav v Višnji Gori. Tudi letos bodo ob poti za obiskovalce brezplačno odprti vsi kulturni in verski objekti.

Startnina znaša tri evre in vključuje avtobusni prevoz z Muljave v Višnjo Goro ter tople napitke ob poti. Pohod bo organiziran v vsakem vremenu.

L. M.