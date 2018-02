Največ povpraševanja po delnicah Krke

28.2.2018 | 19:10

Ljubljana - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP današnje trgovanje sklenil z 0,89-odstotno rastjo. Vlagatelji so opravili za 1,13 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke. Te so se podražile za 2,83 odstotka in s tem največ od vseh blue chipov, pridobile so še delnice Zavarovalnice Triglav.

indeks vrednost spr. v točkah spr. v %

SBITOP 817,82 7,200 0,89%

podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)

Gorenje 5,4000 -1,10% 0,11

Intereuropa 1,9500 -3,47% 0,08

Krka 58,2000 2,83% 605,06

Luka Koper 30,7000 -0,97% 32,03

Mercator * 23,4000 0,00% 0,00

Petrol 340,0000 0,00% 34,06

Sava-RE 16,8000 -2,33% 5,53

Telekom Slovenije 84,6000 0,00% 13,70

Zavarovalnica Triglav 31,9000 2,24% 242,32

Cinkarna Celje 200,0000 2,04% 192,79

KD Group 7,5000 0,00% 0,14

Unior 17,2000 %

* delnica ne sodi v indeks SBI TOP

