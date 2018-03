Zagorelo v pekarni v Ločni

1.3.2018 | 07:00

Garaže GRC Novo mesto - sinoči do požara v ločenski pekarni gasilci niso imeli daleč ...

Sinoči ob 21.17 uri je zagorelo v pekarni v Ločni v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar na toplotni črpalki v pomožnem prostoru, notranjost pregledali s termovizijsko kamero in prezračili tudi vse ostale prostore pekarne. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe.

Dimniška požara

Ob 18.49 so na Orešju na Bizeljskem, občina Brežice, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Orešje in Bizeljsko so nadzirali izgorevanje saj in pregledali okolico dimnika. Obveščen je bil dimnikar.

Ob 23.24 so na Lenartovi poti v Brežicah zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Brežice in Brežice okolica so nadzirali izgorevanje saj, delno očistili dimnik in pregledali prostore s termokamero.

Sneg s strehe

Ob 12.35 so v naselju Reštanj, občina Krško, gasilci PGD Veliki Kamen očistili večjo količino snega s strehe gospodarskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC, TP LISEC 2, TP LISEC 3.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP:

- Drečji Vrh med 8:00 in 10:30,

- Čužnja vas med 11:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica na območju TP Bizeljsko med 7.40 in 8.10 uro in med 13.10 in 13.40 uro, na območju TP Bračna vas, Janeževe Gorice, Zgornja Sušica med 8. in 13. uro in na območju TP Nova vas Bizeljsko, Gregovci, Grgij, Gregovci vas, Stara vas Bizeljsko 2 med 8. in 10. uro.

M. K.