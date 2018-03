Tudi če ne bo denarja s fundacije, gredo v naložbi

1.3.2018 | 08:05

Čeprav notranjost Doma partizana kaže lepšo podobo, bo treba še marsikaj postoriti. (Foto: M. Ž.)

Vavta vas, Straža - Straška občina je na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi prijavila dva projekta, in sicer ureditev notranjosti Doma Partizana s postavitvijo premičnega 6-steznega strelišča z elektronskimi tarčami in 4-stezno balinišče v Športnem parku Breza. Odgovor pričakujejo v mesecu dni, tudi če jim na razpisu ne uspe, pa se bodo obeh po besedah domačega župana Dušana Krštinca dela po sklopih lotili sami.

Dom Partizana v Vavti vasi je domača občina na pobudo svetnikov in občanov leta 2016 kupila na javni dražbi. Bil je v zelo slabem stanju, tako da so na objektu najprej zamenjali streho in žlebove, nato okna in zunanja vrata, nedavno pa so obnovili še stene dvorane. »Interes za uporabo prostorov je izkazalo več domačih društev, denimo upokojenci bi želeli v dvorani imeti telovadbo v primeru slabega vremena, izoblikovala se je tudi ideja po postavitvi premičnega strelišča za zračno puško. Strelstvo je v Straži nekoč imelo dolgoletno tradicijo, po 2. svetovni vojni je uspešno delovala strelska družina Tone Mišič, ki je najprej strelišče imela v podjetju Novoles in kasneje v mali dvorani kulturnega doma. Društvo sicer že nekaj časa ne obstaja več, je pa zdaj s to možnostjo pravi čas, da to dejavnost znova obudimo,« je povedal župan.

Vrednost naložbe, ki poleg postavitve premičnega strelišča obsega še ureditev tlakov in parketa, stropa in razsvetljave v dvorani, elektroinštalacijska dela, zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, ureditev garderob in sanitarij ter sobe za potrebe društev in vaščanov Vavte vasi, je ocenjena na nekaj manj kot 76 tisoč evrov, od tega računajo, da bi polovico lahko dobili na razpisu Fundacije za šport. Določena dela, ki niso vključena v prijavo, pa bodo naredili v okviru občinskega režijskega obrata. Kdo bo upravljal strelišče, se bodo še dogovorili, med možnimi kandidati je zagotovo Športnorekreacijsko društvo Breza (ŠRD Breza), ki že ima, kot je dejal Krštinc, strelsko sekcijo, ki trenutno vadi v novomeški vojašnici.

Omenjeno dejavno društvo že od svoje ustanovitve leta 1998 ob pomoči občine, donatorjev in z zaslužkom od prireditev, ki jih gosti, postopoma ureja Športni park Breza na zemljišču, ki ga je v upravljanje od domače občine dobilo za nedoločen čas. V njem bo svoj prostor imelo tudi že omenjeno balinišče. »Trenutno je v parku enostezno balinišče, ki je polno zasedeno, saj na njem vadijo člani ŠRD Breza, društva upokojencev in okoliških društev. Da bi zadostili vsem potrebam po treningih in tekmovanjih, smo se odločili za gradnjo 4-steznega balinišča, ki bo omogočalo tudi organizacijo večjih turnirjev in državnih tekmovanj,« je pojasnil Krštinc.

Ograjeno balinišče bo imelo drenažno asfaltno podlago, po njem pa bo razgrnjen kremenčev pesek. V okviru projekta, ki so ga prijavili na Fundacijo za šport in je vreden 74.600 evrov, bodo postavili tudi montažni sanitarni zabojnik z garderobo in uredili preostalo urbano opremo. Sicer so balinišče začeli urejati že lani, ko so opravili izkop in uredili tampon, nadaljevati pa nameravajo v marcu oz. po koncu zime, tako da bi balinišče slavnostno odprli 30. junija, ko ŠRD Breza praznuje 20-letnico delovanja.

Naj dodamo še to, da so na občini Straža za projekta pridobili pozitivno mnenje obeh panožnih zvez, torej strelske in balinarske zveze Slovenije.

M. Žnidaršič