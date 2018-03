Za pomembne dokumente za občino premalo časa?

1.3.2018 | 11:45

Šmarješke Toplice - Svetniki so predvčerajšnjim, na prvi letošnji seji, obravnavali in sprejemali pomembne dokumente za nadaljnji razvoj občine - statut občine, odlok o ustanovitvi občinske uprave, poslovnik občinskega sveta, poslovnik o delu Nadzornega odbora občine, predlog pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS in članov drugih organov občine.

Spredaj županja Bernardka Krnc in direktor občinske uprave Tomaž Ramovš.

Svetnika Tone Bobič in Milan Pajk sta menila, da gre za pomembno in obsežno dokumentacijo, ki so jo svetniki težko v tako kratkem času - desetih dneh od prejema gradiva - dobro preštudirali in se na sejo kvalitetno pripravili. A direktor občinske uprave Tomaž Ramovš in predsednik komisije Aleksander Durič, predsednik komisije za statut občine in poslovnik občinskega sveta sta povedala, da ne gre za nove dokumente, ampak le za manjše popravke sedanjih, pripravili so tudi prečiščeno besedilo in spremembe, ki so v glavnem pogojeni z zakonskimi popravki, so dobro razvidne.

Nataša Jaklič.

Svetniki so med drugim sprejeli tudi idejno zasnovo za projekt Regionalna kolesarska povezava Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan, ki bo občini prinesla devet kilometrov novih kolesarskih poti. Kot je povedala Nataša Jaklič iz EPLAN-a, bodo s projektom kandidirali za evropska in državna sredstva.

Darinka Redling je predstavila poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2018 in med drugim pohvalila občino, da je na pravi poti, saj se subvencije iz proračuna zmanjšujejo. Za letos je predviden ničelni poslovni izid za šmarješko občino.

Gregor Vovko.

Svetniki so sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine, kar je predstavil Gregor Vovko iz Cerod-a. Svetniki so se zanimali tudi o gradnji MBO-ja in bili veseli novice, da se bodo cene Ceroda v primerjavi z lani znižale in da bo s poračunom na vsakega občana občine družbenice prišlo štiri evre.

Na seji so svetniki sprejeli tudi strateški razvoj in trženje turizma v destinaciji Šmarješke Toplice v obdobju 2017-2027 ter letne programe za šport, socialno varstvo in kulturo za letošnje leto.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija