Poraz Krke po treh zmagah in treh tednih premora v Splitu

1.3.2018 | 08:40

Foto: Ivica Čavka, KK Split

Split, Novo mesto - Po treh tednih premora zaradi pokalnih tekmovanj in reprezentančnih obveznosti se nadaljujejo klubska tekmovanja. Košarkarji Krke so v 18. krogu lige Aba2 gostovali v Splitu in izgubili z 81:86.

S tem porazom so Novomeščani prekinili niz treh zmag v tem tekmovanju in štiri kroge pred koncem podaljšali negotovost glede uvrstitve na zaključni turnir najboljše četverice, ki bo 3. in 4. aprila v Čačku, sicer pa so še vedno na drugem mestu druge jadranske lige. Krka ima še dve tekmi z neposrednima tekmecema za zaključni turnir, gostovanje pri Sixt Primorski in domačo preizkušnjo z Borcem, vmes pa jo čakata še Bosna in Ohrid. V prihodnjem krogu bodo tako v sredo, 7. marca, gostili sarajevsko Bosno, v nedeljo, 4. marca, pa jih čaka prva tekma drugega dela Lige Nova KBM za prvaka, ko v Novo mesto prihaja Sixt Primorska.

Sinočnja tekma je bila pomembna za obe ekipi, saj tudi Splitčani še računajo na uvrstitev med prve štiri ekipe. Čeprav je imela Krka pet igralcev z dvomestnim številom točk, pa v zadnji četrtini ni znala izničiti nekaj točk naskoka, ki so Split pripeljale do devete zmage. Maj Kovačevič je dosegel 14 točk, Dino Cinac in Žiga Dimec sta jih zbrala po 13, po 10 pa sta jih prispevala Marko Jošilo in Dalibor Đapa.

Po tekmi je trener Krke Simon Petrov povedal: »Čestitke Splitu za zasluženo zmago. Ponovno smo dobili preveč lahkih košev zaradi slabih odločitev v obrambi. Ne moreš pričakovati zmage, ko ti gostitelj doseže 86 točk.«

Igralec Dino Cinac pa dodal: »Želeli smo priti do zmage, a nam je gostitelj delal velike težave z rotacijo v prednji liniji. Vsilili so visok ritem igre. Bili smo izenačeni in tudi blizu zmage, a so neke žoge odšle na njihovo stran. Mi smo na podoben način zmagali v Novem mestu, oni danes.«

M. Ž.