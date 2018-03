Rajović tretji v Umagu

1.3.2018 | 10:40

Zmagovalna trojica v Umagu (z leve): Tom Baylis, Krister Hagen in Dušan Rajović.

Umag, Novo mesto - Zdaj že klasična dirka s štartom in ciljem v Umagu se je razpletla po okusu ubežnikov, Dušan Rajović pa je s tretjim mestom vsaj deloma potešil visoke apetite Adrie Mobil, so sporočili iz novomeškega kluba. Zmagal je Norvežan Krister Hagen (Team Coop), z 19 sekundami zaostanka pa je bil drugi Britanec Tom Baylis (One Pro Cycling).

Športni direktor Srečko Glivar je na štart dirke Umag Trophy postavil šest najmlajših članov ekipe: Dušana Rajovića, Gašperja Katrašnika, Žigo Grošlja, Jona Božiča, Aljaža Jarca in Žigo Horvata. Na dirki kategoriji UCI 1.2 jih je čakala zahtevna naloga, saj je bilo včeraj v Istri kar 28 ekip s skupaj 170 tekmovalci. Sončno vreme, čeprav ob nizkih temperaturah, in nezahtevno traso je bilo pač treba izkoristiti za piljenje forme v zgodnjem delu sezone, so izjavili v klubu.

Dirko je zaznamoval pobeg treh kolesarjev, dva izmed njih sta na koncu tudi zasedla prvo in drugo mesto. »Glavnina z Adrio Mobil na čelu se je odzvala prepočasi in premalo odločno, morda se je pokazal tudi delček neizkušenosti v takšnih situacijah. Druge ekipe niso pokazale pravega zanimanja za lov in šprint večje skupine je tako odločal le o tretjem mestu. Svojo moč je znova pokazal Dušan Rajović in s tem Adrio Mobil znova uvrstil na oder za zmagovalce,« so v KK Adria Mobil zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Mario Stiehl