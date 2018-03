Rokometaši Krke so si zagotovili igranje v ligi za prvaka

1.3.2018 | 09:40

Veselje rokometašev Krke v slačilnici.

Koper, Novo mesto - Novomeški rokometaši so v zadnjem krogu rednega dela državnega prvenstva z 29:26 premagali Koper in si zagotovili igranje v ligi za prvaka, kjer bo nastopilo šest najboljših ekip. Prvim štirim iz rednega dela se namreč v nadaljevanju prvenstva priključita še Celje in Velenje.

Srečanje v Kopru je bilo večino prvega polčasa izenačeno, saj si nobena ekipa ni uspela priigrati občutljivejše prednosti. Koprčani, ki jih vodi selektor Veselin Vujović, so ravno ob koncu prvih tridesetih minut povedli za tri zadetke prednosti.

Krka je v 41. minuti izid poravnala na 19. točki in gledalci so zopet spremljali zelo izenačeno srečanje. Nekaj minut pred koncem je bilo na semaforju 25:25, nato pa so Novomeščani z dobro igro v obrambi in raznovrstno v napadu pobegnili na 29:25 ter si zagotovili pomembno zmago. Najboljši strelec pri Krki je bil z osmimi zadetki Jernej Papež.

Po tekmi je Samo Jug, pomočnik trenerja Krke, povedal: »Tekmo resda nismo začeli tako, kot smo se dogovorili, saj smo Koprčanom dovolili, da so diktirali tempo, kljub temu da jim je danes manjkalo nekaj ključnih igralcev. V drugem delu drugega polčasa pa smo uspeli sestaviti tisto našo značilno obrambo, poleg tega pa je še vratar Tomić obranil nekaj ključnih žog. V Napadu smo odigrali strpno, zabijali gole in preobrnili rezultat, ter prišli do tako pomembne in zaslužene zmage«.

Leon Rašo, igralec Krke: »Zmage sem zelo vesel, veselje je nepopisno. Predvsem smo bili prav vsi pred tekmo visoko motivirani, v Koper smo odšli brez strahu, sproščeni in z veliko željo po zmagi. Ne zdi se mi, da je bila prisotna neka negativna nervoza, nekaj pozitivne treme je bilo sicer prisotne, a nas je to gnalo naprej. Vedeli smo, da je to zadnja tekma, ki jo moramo zmagati, če se v nadaljevanju želimo predstaviti in boriti z kakovostnimi tekmeci. To nam je tudi uspelo in čestitke vsem fantom za prikazano«.

Njegov soigralec Grega Okleščen pa je dejal, da so se na začetku tekme še malo lovili. »Koprčani so držali prednost treh golov, a kljub temu nismo izgubili upanja. Borili smo se do konca, kjer smo tekmo preobrnili nam v prid , saj domačini dobrih pet minut sploh niso zadeli. Zmaga je zaslužena in gremo v ligo za prvaka,« je dejal, so sporočili z novomeškega kluba.

* Izidi, 18. krog:

- sreda, 28. februar:

Koper - Krka 26:29 (16:13)

- petek, 2. marec:

18.30 LL Grosist Slovan - Riko Ribnica

19.00 Trimo Trebnje - Herz Šmartno

- sobota, 3. marec:

19.00 Dobova - Maribor Branik

19.00 Jeruzalem Ormož - Urbanscape Loka

- lestvica:

1. Riko Ribnica 17 14 1 2 488:436 29

2. Urbanscape Loka 17 11 1 5 485:430 23

3. Krka 18 10 1 7 536:505 21

4. Koper 2013 17 9 3 5 458:435 21

5. Maribor Branik 17 8 1 8 449:443 17

6. Jeruzalem Ormož 17 8 1 8 454:472 17

7. Trimo Trebnje 17 7 2 8 447:438 16

8. Dobova 16 4 2 10 400:431 10

9. LL Grosist Slovan 17 3 2 12 435:482 8

10. Herz Šmartno 17 3 2 12 464:534 8

R. N., fotografije: Danilo Kesić

