Delež prehitrih voznikov se je najbolj zmanjšal v Novem mestu

1.3.2018 | 15:15

Otvoritev prikazovalnika hitrosti v Novem mestu septembra lani (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Skoraj polovica prometnih nesreč se v Sloveniji zgodi v naseljih. Najpogostejši vzrok zanje je še vedno neprilagojena hitrost, zato sta podjetje Sipronika in Zavarovalnica Triglav že tretje leto združili moči v vseslovenskem projektu »Skupaj umirjamo promet«. S preventivno akcijo tudi letos vabita slovenske občine k prijavi na razpis za sofinanciranje pametnih prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«. Občine se lahko prijavijo do 20. marca, so sporočili iz zavarovalnice Triglav.

Lani se je delež prehitrih voznikov na dvanajstih izbranih odsekih v povprečju znižal za dobrih 5 odstotkov, v posameznih krajih pa tudi za več kot 7 odstotkov. V dveh letih sta partnerja v projektu po vsej Sloveniji postavila že 30 prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«. »Delež prehitrih voznikov se je v času, odkar opravljamo meritve, najbolj zmanjšal v Novem mestu, in sicer za 9 odstotkov. Rezultati umirjanja prometa so po naših izkušnjah najboljši tam, kjer uporabniki portala, kot so občine, policija, šole ter Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, redno analizirajo podatke in na podlagi tega ustrezno ukrepajo,« je pojasnil direktor Sipronike Marjan Kržišnik.

Prikazovalniki hitrosti opozarjajo voznike na primerno hitrost vožnje, hkrati pa shranjujejo in obdelujejo podatke o prometu, ki so vidni na spletnem portalu www.vi-vozite.si, so zapisali v sporočilu za javnost.

Črna statistika v začetku leta

V zadnjih tednih je na slovenskih cestah za posledicami prometnih nesreč umrlo več pešcev. Eden glavnih razlogov za črno statistiko v začetku letošnjega leta je prehitra vožnja povzročiteljev nesreč.

»Hitrost vozila je tudi sicer po podatkih slovenske policije najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic takšnih nesreč. Zato je umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi preventivnega delovanja ter učinkovit ukrep za zmanjšanje nesreč in njihovih posledic. Kot opozarja policija, je pri hitrosti 50 km/h udarec vozila na naše telo enak padcu z višine 10 metrov. Pri hitrosti 100 km/h, pa je sila udarca enaka padcu z višine kar 40 metrov, kar pomeni veliko verjetnost, da bo pešec dobil izredno hude poškodbe ali da trka ne bo preživel,« so navedli v zavarovalnici.

Letos 12 prikazovalnikov

V želji po počasnejši vožnji na nevarnih odsekih, kjer so najbolj izpostavljeni najmlajši pešci, zlasti v okolici šol in vrtcev, Sipronika in Zavarovalnica Triglav letos načrtujeta postavitev do 12 pametnih prikazovalnikov hitrosti, skupaj jih bo potem že 42. Občine bodo lahko pridobile do 60-odstotno sofinanciranje, razpis za nove prikazovalnike hitrosti pa je objavljen na spletni strani Sipronike www.sipronika.si/razpis.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Mile Ja logično, saj so ceste popolnoma uničene. Če bi po novomeških cestah vozil z normalno hitrostjo imaš avto takoj razsut. 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Milena Gužva da se nikamor ne premakneš vsak dan in oni razpravljajo kako se je delež prehitrih voznikov zmanjšal ... noro mesto 34m nazaj Oceni Bodeča Neža Rajš vidim, da je gužva, kakor da me zgazi kak pijan norc za volanom... in je na sodniji za nameček še skorajda oproščen... Pa še lepo mesto bomo imeli, ne pa zahojeno selo.... Preglej samo prijavljene komentatorje