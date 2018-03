Lana Škrlec s portreti in modnimi kreacijami v gimnazijski galeriji

1.3.2018 | 14:05

Lana Škrlec (Foto: M. L.)

Alojz Konec (levo) kot likovnik in Uroš Škof kot ravnatelj na Gimnaziji Brežice sta vesela in ponosna ob izraženi ustvarjalnosti dijakov te ustanove. (Foto. M. L.)

Brežice - V galeriji Gimnazije Brežice so pred napovedano majsko dijaško razstavo nedavno odprli likovno razstavo gimnazijke Lane Škrlec z naslovom Red Carpet.

»Tokratna Lanina razstava prikazuje njeno prvo predstavitveno mapo dosežkov, portretov in modnih skic ter liste svežega sprejemnega portfolia z likovno nalogo utemeljenih modnih skic, tematsko nalogo oljnatega in recentnega likovnega izdelka,« je k razstavi zapisal akademski slikar Alojz Konec, profesor likovne umetnosti na Gimnaziji Brežice, ki je avtorico tudi predstavil na odprtju razstave. Razstavo je odprl ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof.

Lana je doma na Jesenicah na Dolenjskem, osnovno šolo je obiskovala na Veliki Dolini, zdaj je dijakinja 4. letnika Gimnazije Brežice in odhaja študirat modno oblikovanje v Amsterdam. »Moda je estetika. Človek se lahko skozi modo kaže brez besed,« pravi Lana.

Tokrat se predstavlja s portreti in z modnim skicami. »Portreti so dodelani, občuteni, mehki in idealizirani,« ocenjuje Konec in dodaja, da ti portreti prav peljejo v modno oblikovanje. »Študioznost portretov in modnih skic je možno slediti od njenega prihoda na Gimnazijo. Pri likovnem krožku in doma je ves čas pilila tip idealiziranega in večkrat avtoportretnega ženskega obraza. Obrazne oblike stilizira, poudarja velike oči in s prsti mehko modelira svinčnikov sfumato. V tej smeri je dosegla svoj trenutni fazni cilj.

Modna kreacija je njena izbira. Posvečenega ji je precej več eksperimentiranja in raziskovanja. V zadnjem času se spogleduje z gladkim črnim ozadjem, na katerem se vijejo posamične ženske figure izrazito dolgih nog. Asociirajo na halofite in mangrovo. Vidi se, da jih trenutno pili v smiselne in avtorsko prepoznavne. Ta pot, ki jo pravzaprav šele čaka, jo likovno iritira do stanja posebnega zanimanja in odzivnosti. Sama je na tem likovnem področju gibka, plastična in hitro učljiva, zato je napredek skoraj dnevno očiten,« je zapisal Konec.

Lana pravi, da je razstavljala že v osnovni šoli, kjer ji je bila profesorica likovne umetnosti Urška Jekler. Leta 2012 se je na natečaju za naslovnico Googla uvrstila med trideset najboljših. Leto pozneje je skupinsko razstavljala fotografije v stavbi občine Brežice.

Po besedah profesorja Konca je tudi v Gimnaziji likovno zelo dejavna.Tako je soilustrirala pravljico Zaklad v vodovodnem stolpu ob 100-letnici brežiškega vodovoda in vodovodnega stolpa. Bila je asistentka v likovni ustvarjalni delavnici Izrazne abstrakcije na NadGIBijadi 2016 Gimnazije Brežice. Udeležila se je mednarodnega srečanja učencev in dijakov šestih držav Paper Arts v sklopu projekta United colours of creativity iz programa Erasmus+ v Estoniji. Sodelovala je na skupinski gimnazijski razstavi Svetovi v Galeriji Mladinskega centra Brežice in po tistem prav tam tudi samostojno nastopila z razstavo My way. Lani marca je bila asistentka na prvi likovni delavnici suhe igle na recikliranih cedejih na Gimnaziji Brežice in po nekaj manj kot letu dni so v gimnazijski galeriji odprli že omenjeno samostojno likovno razstavo Red carpet.

»Zanjo je značilen zgodnji in zelo bogat umetnostni CV in tudi vpliv tretjega Newtonovega zakona o vzajemnem učinku akcije in reakcije, ki vse intenzivneje velja za naše pedagoško delovanje. Bolj kot kdaj koli do sedaj omogočamo dijakom ustvarjanje in jih tako prej in močneje izpostavljamo novi realnosti,« je ob razstavi Lane Škrlec zapisal profesor Alojz Konec.

V GIGA gimnazijski galeriji Brežice, kot je gimnazija poimenovala svojo galerijo, so se na letošnji prvi razstavi predstavile srednje šole iz nekdanje Jugoslavije. Po besedah konca gimnazija v svoji galeriji organizira po tri razstave letno. »V galeriji tudi nastopa gimnazijski pevski zbor, tu se ves čas nekaj dogaja,« pravi Alojz Konec o življenju posebnega prostora, ki je tudi uradni vhod v gimnazijsko stavbo.

M. L.