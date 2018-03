Trčila tri vozila, ena oseba poškodovana in v bolnišnici

Danes popoldne ob 14.22 so na cesti Trebnje—Mirna pri odcepu za Gorenje Medvedje selo v občini Trebnje trčila tri osebna vozila. V nesreči je bila ena oseba poškodovana. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulatorje na vozilih, pomagali reševalcem in posuli razlite motorne tekočine. Na kraju nesreče so bili pristojni policisti in delavci cestnega podjetja.

Gorele saje v dimniku

Danes ob 15.28 so v Šestovi ulici v Metliki gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Metlika so nadzorovali izgorevanje saj, s termo kamero pregledali okolico dimnika in ga očistili.

Zagorelo v kurilnici, požar se je razširil na stanovanje

Danes ob 10.59 je v Selah pri Dobovi v občini Brežice gorelo v kurilnici stanovanjskega objekta. Požar se je razširil na stanovanjski objekt. Gasilci PGD Veliki Obrež, Gaberje, Brežice, Brežice-okolica in Mihalovec so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili, s pomočjo delovnega stroja odstranili uničene dele objekta ter ostrešje prekrili z zaščitno folijo. V požaru je uničena kurilnica, ter del ostrešja in stanovanjskega objekta. Dežurni delavec podjetja Elektro Celje je odklopil električno energijo.

