Dimniški požar se je razširil na stanovanje in streho

2.3.2018 | 07:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Sinoči okoli pol sedmih so v naselju Soteska, občina Dolenjske Toplice, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Ogenj se je razširil na podstrešno stanovanje in ostrešje hiše. Gasilci GRC Novo mesto ter PGD Dolenjske Toplice, Soteska, Podturn in Dobindol so požar pogasili, s termo kamero preverili žarišča, iznesli ožgane predmete iz stanovanja in izvajali požarno stražo. Kljub hitri intervenciji sta podstrešno stanovanje in streha popolnoma uničena. Na kraju so bili tudi policisti in delavec Elektro Ljubljana, ki je odklopil elektriko.

Še dva dimniška požara, posledice milejše

Ob 7.44 so na Vrhu pri Višnji Gori gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vrh pri Višnji Gori so pogasili goreče saje in počistili dimnik.

Ob 17.15 so se v Kompoljah, občina Dobrepolje, vnele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Kompolje, ki so ohladili in očistili dimnik ter počakali, da mine nevarnost.

Gasilci z lopatami nad sneg

Ob 16.00 so na Velikem Kamnu, občina Krško, gasilci PGD Veliki Kamen ročno odstranili snežni zamet in sprostili promet do lokalnega prebivalstva.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP:

- Vrh nad Mokronogom med 8:00 in 10:30,

- Gorenje Laknice med 11:00 in 14:00.

V primeru organizacijskih ali vremenskih razlogov bodo dela prestavljena.

Prekinjena bo tudi dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Čela, Ključice, Arnova sela, Mrzlak1, Mrzlak 2, Gornji Obrež, Pohanca, Trebež, Glogov Brod, Artiče in Artiče Zadružni dom med 10. 14. uro ter na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Vrh Trebelno med 8. in 10.30 uro.

M. K.