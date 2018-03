Kako za pomoči nagovoriti še podjetnike?

2.3.2018 | 11:10

Od leve proti desni: župan Jože Kapler in direktorica OU Petra Pozderec.

Škocjan - Pri krepitvi razvoja podjetništva v škocjanski občini igra pomembno vlogo Razvojni center (RC) Novo mesto. Na različne načine spodbuja lokalno skupnost in gospodarstvenike, da se poslužujejo njenih pomoči.

Kot pravi direktor RC Franci Bratkovič, z občino dobro sodelujejo, manj pa s tamkajšnjimi podjetniki. »Občina ima pravočasno pripravljene projekte, lahko se javlja na razpise in tako z našo pomočjo dobi dodaten denar. V naslednjem obdobju lahko črpa okrog 800 tisoč evrov,« pravi Bratkovič. Do sedaj so bili pri tem uspešni.

Kot pove direktorica občinske uprave Petra Pozderec, so za vzpostavitev eko-socialne kmetije na Bučki, pri kateri bodo partnerji Sončki, prejeli 200 tisoč evrov nepovratnega denarja. To se bo pri investiciji, ki bo stala okrog 540 tisoč evrov, še kako poznalo. Projekt načrtujejo uresničiti do leta 2020. V drugem dogovoru regije pri skupnem projektu z novomeško občino Regionalna kolesarska povezava Novo mesto - Šmarješke Toplice- Škocjan bo občina do leta 2022 prišla do varne kolesarske steze, v večjem delu umaknjene od cestišč, v naravi. Za projekt, vreden pet milijonov 200 tisoč evrov, so iz Evrope prejeli dobrih 788 tisoč evrov, lastni delež pa bo milijon 237 tisoč evrov.

Franci Bratkovič in Miljana Balaban iz RC Novo mesto.

V ŠKOCJANU 1,8 MILIJONA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Kot pravi Pozderčeva, so bile v drugem dogovoru regije še možnosti za prijavo na nekaj drugih vsebin, od cone in inkubatorjev, kjer pa Škocjančani niso kandidirali, saj so prejeli 820 tisoč evrov že na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za 2. fazo ureditve cone v Dobruški vasi. Pri kanalizaciji in vodovodu niso izpolnjevali pogojev, saj je šlo za kanalizacije nad 2000 populacijskih enot in vodovode nad 15 tisoč prebivalcev.

Skupaj je občina na razpisih prejela 1,8 milijona nepovratnih sredstev, »kar je veliko in smo zelo zadovoljni. Sodelovanje z RC ocenjujemo kot zelo dobro in uspešno. Z njimi bomo delali še na ostalih projektih, saj so ustrezno kadrovsko usposobljeni ter del nas,« meni direktorica občinske uprave.

A veliko težje je priti do škocjanskih obrtnikov in podjetnikov. Po besedah Miljane Balaban iz RC so do konca marca možnosti ugodnega kredita v okviru garancijske sheme, pa pri štipendijski shemi, itd. Tudi na občini bodo skušali domače podjetnike še bolj nagovoriti in povabiti k sodelovanju.

Besedilo in foto: L. Markelj