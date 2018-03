Devetdeset let prvega častnega občana

2.3.2018 | 10:00

Jožetu Frelihu so med drugim čestitali tudi župan Rupert Gole, predsednica KORK Šentrupert Ruža Brcar in predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak.

Sin Franc Frelih sodi med najuspešnejše slovenske menedžerje.

Šentrupert - Jože Frelih, prvi častni občan občine Šentrupert, je praznoval 90 let. S svojim delom in osebnostjo se je veliki črkami vpisal v zgodovino Šentruperta, zato mu je občina včeraj pripravila krajšo slovesnost, s katero so se mu poklonili in mu čestitali ob visokem jubileju.

Občina je zbrala domače pevce, predvsem pa ljudi, ki so mu hvaležni za njegovo povezanost s krajem ter prizadevanja za njegov napredek in razvoj. Zapeli so mu moški pevski zbor vinogradnikov Šentrupert, Vaški pevci, na koncu pa še ženski pevski zbor Šentrupert. Jože kaj takšnega ni pričakoval, zato je bil presenečenja vesel. Ob častitljivem jubileju je dejal, da 90 let ni malo, ni pa še vse. »Najbolj sem ponosen na svojega sina, na družino in tudi na Šentrupert. Delali smo, ustvarjali smo, veliko delovnih mest sem zamenjal, a povsod kjer sem bil, smo nekaj ustvarili,« je povedal.

Dolga leta je vodil krajevno skupnost Šentrupert. »In to v tistih časih, ko Šentrupert skozi današnje oči praktično ni imel nič. Ni imel niti telefona, urejenih cest, vodovoda in tako naprej. To je bilo takrat, ko je prišlo do razvoja po občinah, ko so dobivali telefonske številke, ko so se prvi metri cest asfaltirali, ko so se prvi resni vodovodi gradili. In takrat je bil Jože vedno poleg,« je dejal župan Rupert Gole.

Poleg tega je bil zelo uspešen v gospodarstvu. Bil je med prvimi, ki je kot tehnični vodja v mirnski Dani skrbel za napredek širšega okolja. Kasneje se je posvetil novi dejavnosti, predelavi plastičnih mas in tudi tu kot samostojen obrtnik oral ledino. »Plasta je danes v slovenskem merilu izjemno uspešno podjetje z najvišjimi bonitetami. Sin Franc, ki je nasledil zapuščino, pa je iz tega podjetja razvil mrežo drugih podjetij in danes v Sloveniji sodi med najboljše menedžerje,« je še dodal Gole.

Jože je bil tudi pobudnik in soustanovitelj Društva vinogradnikov Dolenjske in bil dva mandata predsednik. »Hvaležni smo za vaše delo in doprinos k razvoju vinogradništva na Dolenjskem. Če ne bi bilo vas in vaših somišljenikov, tega kar imamo danes, ne bi bilo,« je povedal Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske.

Ko so ustanovili pododbor Društva vinogradnikov Šentrupert, je bil prav tako predsednik. Na svoj način je naredil promocijo Šentruperta, ko je cviček, najbolj znano dolenjsko vino, odel v darilno embalažo, prav tako pa je bil prvi, ki je iz dolenjskih vin naredil penine.

Jože nikoli ni gledal le nase, temveč se je vedno zavzemal, kaj lahko ustvari za družbo, da bo vsem bolje. »In to se danes v Šentrupertu tudi pozna,« je dejal župan.

Besedilo in fotografije: R. N.

Oceni aseve10 Še na mnoga leta in hvala za vse kar je vaša družina naredila.